مدرسة الإعلام الإيرانية.. لم ينجح أحد!

تواصل وسائل الإعلام الحوثية أساليبها المفضوحة في الكذب والتضليل لكسب تعاطف المجتمع الدولي معه ضد عملية "عاصفة الحزم" التي انطلقت بتحالف دولي بمبادرة سعودية للقضاء على الانقلاب الحوثي ضد الشرعية اليمنية الذي تم بتمويل إيراني هدفه مد السيطرة والتدخل السافر في الشؤون العربية بدءا من لبنان والعراق وسورية وانتهاءً باليمن.

ولا تختلف وسائل الإعلام الحوثية - المدعومة من إيران - في سبيلها وطريقتها المفضوحة عن تلك الوسائل التقليدية التي خبرها وعهدها السعوديون طوال الفترة الماضية، فمن أخبار كاذبة عن عمليات قصف قامت بها القوات السعودية للمدنيين، إلى أخبار عن سقوط طائرات سعودية بأرقام فلكية تتنافى مع واقع الميدان وما يجري عليه.

والمراجع والمتفحص لتلك الأخبار يلحظ تركيزها في القوات السعودية من دون بقية الدول المشاركة في تحالف "عاصفة الحزم"، وربط القوات السعودية دائماً بالقوات الأميركية تكريساً للفكر الإيراني المتمثل بتصوير أميركا كعدوها الأكبر - فضلاً عن إسرائيل - لخداع البسطاء من الناس.

المملكة اعتادت على الحروب الإعلامية والدعاية الكاذبة التي تقف خلفها دائماً إيران، فالجميع يتذكر ما قيل وروج له عن انتهاكات ومجازر وهمية بالبحرين عام 2011 ونسبها كذباً للقوات السعودية، علماً أن القوات التي دخلت البحرين حينذاك كانت قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة، وكانت مشاركتها تنحصر في تأمين عدد من المنشآت الحيوية في مملكة البحرين، ولم تحتك مطلقاً بالشعب البحريني، كما روجت له وسائل الإعلام الإيرانية، ونسبته تحديداً للقوات السعودية وليس لقوات درع الجزيرة، وهو مشابه تماماً لما يجري في اليمن حالياً من اختراع لمجازر وهمية وسقوط عدد من الضحايا المدنيين ونسب ذلك للقوات السعودية.

التمثيليات المفضوحة التي يروج لها الإعلام الحوثي تجاوزت الحدود إلى اللا معقول، خصوصاً مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن من خلالها أن يكذب الرجل كذبة فتبلغ الآفاق، إلا أن الكذب الحوثي - والإيراني من خلفه – جاء هذه المرة مضاعفاً لأن الصراخ على قدر الألم، حتى وصل بهم الحال لاستخدام صور قصف المدنيين في سورية من قبل نظام الأسد - المدعوم من إيران نفسها - والترويج إلى أنها "آثار العدوان السعودي الأميركي على اليمن"، ولأن ذاكرة جوجل لا تنسى بسرعة، تم فضح كثير من الكذب الإعلامي الحوثي.

الكذب الحوثي له أهداف محددة منها تأجيج مشاعر اليمنيين ضد التحالف، وله جانبان عملي بقصف المدنيين بالهاون - كما أوضح العميد عسيري - وإيهام الشارع اليمني أن ذلك حدث جرّاء قصف خاطئ من قوات التحالف، ومحاولة كسب التعاطف الدولي وتشويه سمعة التحالف وقدرته، وذلك ما سقط بالضربة القاضية أول أمس بعد قرار مجلس الأمن بالأغلبية تأييد عمليات "عاصفة الحزم" لدعم الشرعية اليمنية، ونوع آخر من الكذب هدفه رفع معنويات أتباعهم - وإن كان ولاؤهم للمال فقط - لبث الحماس فيهم عبر أخبار كاذبة عن سقوط طائرات وأسر طيارين وتحقيق انتصارات وهمية على الحدود السعودية.

كل تلك الأكاذيب لم تصمد في مواجهة حقيقة الميدان، ولعل المؤتمر الصحفي اليومي لقوات التحالف أوضح الصورة لليمنيين والعالم عن حقيقة الضربات الجوية وأهدافها، وتبيان أن ما يبث من لقطات لاستهداف مدنيين غير صحيح، وأن القصف الحاصل عليهم ناتج عن قذائف هاون تابعه للانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.