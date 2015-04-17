تغيير مديري أربعة مستشفيات في جازان

جازان - رؤى مصطفى

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور أحمد السهلي أمس عدة قرارات إدارية شملت تغيير مديري أربعة مستشفيات بالمنطقة.

وتضمنت القرارات تكليف الصيدلي عيسى دلاك مديراً لمستشفى صبيا العام، ووتكليف الأستاذ بن جده مشهور مديراً لمستشفى جازان العام، وتكليف الأستاذ علي محنشي مديراً لمستشفى أبوعريش العام، والأستاذ علي حمدي مديراً لمستشفى الحرث العام.

وأعرب المكلفون عن شكرهم لمدير عام صحة جازان على هذه الثقة الغالية، آملين أن يكونوا عند حسن ظن الجميع وأن يساهموا بخبراتهم في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بما يحقق رضا الجميع.