أحمد نور: "فض اشتباك" الحصان الأسود في دراما رمضان المقبل

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

يراهن المخرج الشاب أحمد نور، على نجاح أولى تجاربه الإخراجية هذا العام وهو مسلسل " فض اشتباك"، واصفا إياه بأنه سيكون الحصان الأسود في دراما رمضان القادم، مؤكدا أن مسلسله الجديد تتوافر فيه جميع مقومات النجاح وأن يكون العمل الأكثر جذبا للانتباه عند عرضه خلال الشهر الكريم.

وقال المخرج أحمد نور: "رهاني على المسلسل ليس لأنني مخرجه ولكن الرهان على العناصر التي تتوافر فيه وتجعله ينافس بقوة على تصدر المشهد الدرامي خلال شهر رمضان القادم بداية من الاعتماد على موضوع يعتبر جديدا على الدراما المصرية، حيث يناقش المسلسل الواقع المصري بعد الثورة المصرية".

وأضاف نور: "ورغم أننا لا نتحدث عن الثورة كثورة، ولكن نتناول تأثير الثورة على المجتمع المصري والذي أصبح في حالة اشتباك حقيقي على كافة المستويات.. كما يقدم المسلسل رؤية لكيفية فض هذا الاشتباك، وكل هذا يتم في إطار مليء بالتشويق والإثارة".

أما العنصر الثاني الذي أراهن عليه، فهو الرومانسية الشديدة التي تتضمنها أحداث المسلسل وهذا النوع من الدراما ليس موجودا في الأعمال المصرية في الفترة الأخيرة رغم عشق المشاهد المصري لمتابعة مشاهد الحب والرومانسية.. كما أن المسلسل لا يغفل السياسة والحياة الاجتماعية للمصريين فالمشاهد سوف يري نفسه في أحداث المسلسل".

وأشار المخرج أحمد نور، إلى أن العنصر الثالث الذي يراهن عليه كذلك، فيتمثل في النجوم الشباب والمواهب الشابة التي تقوم ببطولة المسلسل، لافتا إلى أن تلك التجربة، أثبتت من قبل أن اعتماد الدراما على البطولات الجماعية والنجوم الشباب يحقق جذبا

للمشاهد، وهذا ليس بغريب عليّ في إتاحة الفرصة لتقديم الشباب في أدوار رئيسية فطوال عملي كمنتج كنت أحرص على تقديم مواهب شابة مع كل عمل أنتجه يأخذ طريقه نحو القمة بعد عرض المسلسل، وفي هذا العمل أقدم مجموعة من الشباب أتنبأ لهم بمستقبل باهر بعد عرض "فض اشتباك".

وكشف نور، عن أسباب عدم استعانته في العمل بنجم كبير، قائلا: البطولة الحقيقية في هذا العمل للموضوع الذي برع في صياغته حازم متولي، والذي أعتقد أنه سيحقق تجاوبا مع المشاهد كما أن عدد من أبطاله من الشباب وهم أحمد صفوت، وإيناس كامل، وفراس سعيد، والفنان السوري نضال نجم، والوجه الجديد ريم مصطفى، والتونسية سناء يوسف ومعهم رجاء الجداوي

وعبد الرحمن أبو زهرة وخالد حلمي.

وأوضح أن المسلسل يتطرق إلى العلاقات الاجتماعية في مصر بعد ثورة 25 يناير والتغييرات التي حدثت للمصريين ويكشف أفضل ما في المصريين من صفات وأسوأ ما فيهم، كما يناقش المسلسل هذه الأزمة ويطرح الحل لفض الاشتباك، بعد المليونيات المتعددة التي نزفت فيها دماء خلال أحداث العنف التي شهدتها التظاهرات السلمية.

وقال أحمد نور، إنه انتهي حتي الآن من تصوير نحو 50 في المائة من أحداث المسلسل ويقوم بإجراء عمليات المونتاج والمكساج أولا بأول للحلقات.

وأضاف: "وبعد عودتي من رومانيا مباشرة قمت بتصوير عددا من المشاهد الخارجية للمسلسل وسوف تنتقل أسرة العمل إلى العين السخنة الأسبوع المقبل، لتصوير عدد من المشاهد هناك قبل السفر مرة أخرى إلى بوخاريست برومانيا لاستكمال تصوير باقي مشاهد المسلسل هناك.