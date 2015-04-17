أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. المتحف القومى يكرم كاميرا السويس ومدرسة فيوتشر

Google+ Print
أقام متحف السويس القومى الأثرى أمس الخميس، حفل تكريم لفريق كاميرا السويس ومدرسة فيوتشر للمشاركة بفاعيلة ببرنامج "محكى الحفائر المصغرة للأطفال"، والذى أقيم فى الفترة من 5 إلى 9 أبريل بالمتحف بحضور الدكتور السيد البنا مدير عام متحف السويس القومى، والأستاذة إلهام صلاح الدين مدير عام المتاحف الإقليمية.

وقال الدكتور السيد البنا، إن هذا المحكى المصغر للحفائر يقام لتعليم الأطفال بشكل علمى وعملى بمواقع الآثار، وكيفية استخراجها وتسجيلها وتصويرها وحفظها، بالإضافة إلى إجراء عمليات الترميم اللازمة لها لحين تجهيزها للعرض فى المتاحف المتنوعة، ويهدف إلى بث روح الانتماء والولاء والمعرفة لديهم بالحضارة المصرية عبر عصورها التاريخية، وبذلك نأمل فى المستقبل القريب أن يعى المجتمع المصرى أهمية تاريخه وحضارته ويحافظ عليها.

وقالت إلهام صلاح الدين مدير عام المتاحف الإقليمية، إن فكرة المحكى المصغر للحفائر تساهم بشكل مباشر فى ربط الأطفال بتاريخهم وآثارهم من خلال العلاقة الحميمة التى ستنشأ عند الأطفال كونهم مكتشفين للأثر، حتى وإن كان مقلداً والتعامل معه بشكل مباشر فى كل مراحله انتهاء بعرضه فى المعرض المؤقت الذى ستجهزه إدارة المتحف لهذا الغرض.

كما أشادت بمجهود العاملين فى متحف السويس ووصفتهم بـ"الكنز"، لأنهم يمثلون أكثر من 90% من العاملين بالمتحف، وأنهم بنشاطهم تغلبوا على كثير من المعوقات أمامهم ليكون متحف السويس بهذه الصورة المشرفة.

وأضافت، أن دور المجتمع المدنى فى التعاون مع المتحف هو دور محورى فى نشر النشاط الثقافى المتحفى، وأثنت على دور مسئولى "كاميرا السويس" و"مدرسة فيوتشر للغات" فى دورهم ومساهمتهم لإنجاح محكى الحفائر للأطفال.

وفى نهاية الاحتفال قام الدكتور السيد البنا وإلهام صلاح الدين بتكريم العاملين بالمتحف ومسئولى مدرسة فيوتشر للغات ومسئولى كاميرا السويس، وناب عنهم كل من هشام سمير ومصطفى حسانى وأحمد طه وأحمد هشام، ومنحهم شهادات التكريم.

فريق كاميرا السويس -اليوم السابع -4 -2015
>

فريق كاميرا السويس

جانب من اللقاء -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من اللقاء

حضور حفل التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

حضور حفل التكريم

جانب من التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من التكريم

تكريم المصور هشام سمير -اليوم السابع -4 -2015
>

تكريم المصور هشام سمير

تكريم المصور مصطفى حسانى -اليوم السابع -4 -2015
>

تكريم المصور مصطفى حسانى

تكريم المصور أحمد هشام -اليوم السابع -4 -2015
>

تكريم المصور أحمد هشام

صورة تذكارية للمكرمين -اليوم السابع -4 -2015
>

صورة تذكارية للمكرمين


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365