بالأرقام – صلاح المرواغ الأفضل في مباراة فيورنتينا ودينامو كييف

قدم محمد صلاح مباراة متميزة مع فريقه فيورنتينا أمام منافسه في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي دينامو كييف والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح فيورنتينا في العودة من العاصمة الأوكرانية بتعادل جيد يضع به قدما في نصف نهائي الدوري الأوروبي، إذ أنه لا يحتاج في لقاء العودة سوى التعادل سلبيا فقط.

واستطاع الجناح المصري القيام بأكثر من انطلاقة رائعة فتح بها مساحات في دفاع دينامو كييف، بالإضافة لخلقه العديد من الفرص لزملائه (شاهد ملخص لمسات صلاح).

ولكن ماذا قدم صلاح بالأرقام في المباراة جعل موقع Whoscored يختاره رجلا للمباراة إذ حصل على 8 درجات من 10؟

هو أكثر اللاعبين في المباراة قام بمرواغات صحيحة للخصم بواقع تسع مرات، كما أنه أكثر من سدد الكرة في اللقاء بواقع أربع مرات.

-سدد الكرة أربع مرات، مرتين على المرمى، ومرتين تصدى لهما دفاع الفريق الأوكراني.

-حاول المراوغة 12 مرة، نجح في تسع مرات بنسبة نجاح بلغت 76 %.

-قام باستخلاص الكرة بالتزحلق على الأرض من منافسه مرة واحدة.

-مرر الكرة 41 مرة، كان منهم 32 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 78 %.