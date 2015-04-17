غيث الزعابي: قائد أثرى التراث العربي والإسلامي

قال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي بما تعنية الكلمة وبصماته المميزة امتدت إلى كافة المجالات في الثقافة والشعر والأدب والتنمية وغيرها من المجالات .

وأكد الزعابي ان منح جائزة الشيخ زايد للكتاب لقب شخصية العام الثقافية للدورة التاسعة 2015 لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد إسهامات سموه المتميزة الثقافية والتراثية والتنموية ليس فقط محلياً أو إقليمياً وإنما عالمي.

وأشار الزعابي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد شخصية فريدة من نوعها تجمع الكثير من الإبداعات الفكرية والثقافية والأدبية فهو أيضاً من أكبر داعمي الثقافة على المستوى المحلي والعالمي، وسموه صاحب بصمة مميزة في إثراء الثقافة العربية ودعم المثقفين والشعراء والأدباء.

وتابع : إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتميز باعتزازه بالثقافة العربية والإسلامية ونشرها عالمياً إلى جانب الاستفادة من الثقافات الأخرى في ما يفيد إثراء الثقافة العربية وتنميتها.