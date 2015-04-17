سحب مكمل غذائي ملوث بمادة مسرطنة من أسواق أبوظبي

قررت هيئة الصحة في أبوظبي سحب جميع العبوات المتوفرة من المكمل الغذائي «سبلينا مشروب كلوروفيل» المصنع من قبل شركة ايدمارك الماليزية من جميع الصيدليات في إمارة أبوظبي.

وقالت الهيئة إن قرار السحب جاء بناء على نتائج التحليل المخبرية التي أثبتت خلو المنتج من مادة الكلوروفيل المفترض أن تكون المكون الرئيسي للمنتج، كما أظهرت التحاليل أيضاً تلوثه بمادة أزيريدين «Aziridine» التي تصنف حسب تقييم الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية من المواد الكيمائية الممكن أن تتسبب بالسرطان للإنسان.

إجراءات فورية

وطلبت الهيئة من مورد المنتج باتخاذ الإجراءات الفورية والتوقف عن بيع وتوزيع المنتج المذكور من أسواق أبوظبي فورا، وطلبت من مديري الصيدليات التوقف عن صرف هذا المنتج وإعادته للمورد، كما دعت المستهلكين وممارسي الرعاية الصحية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المكمل الغذائي سبلينا إلى برنامج اليقظة الدوائية في الهيئة.

يشار إلى أن الشركة المصنعة للمنتج تدعي أن المنتج حاصل على براءة اختراع وشهادة الآيزو 22000 وأن المنتج بما يحويه من معادن وفيتامينات يؤدي إلى المحافظة على نشاط المخ والوقاية من آثار السموم للمعادن الثقيلة ويحافظ على اللثة والأسنان والبشرة وتكوين هيموجلوبين الدم ويقوي عضلة القلب ويحسن النظر ويساعد على التئام الجروح وتجديد وإنشاء خلايا الجسم.