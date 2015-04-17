نهيان بن مبارك: المعرفة والتجريب يدعمان الرعاية الصحية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أهمية الحاجة إلى المزيد من المعرفة وأحدث ما توصل إليه العلم في كافة المجالات الطبية، مؤكدا أن النزعة التجريبية في قطاع الرعاية الصحية هو عامل مهم من أجل تطوير ودعم منظومة الرعاية الصحية في الدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في مؤتمر جديد الطب الذي تنظمه مستشفى برجيل في أبوظبي بمشاركة 500 طبيب ومختص من داخل وخارج الدولة.

وأضاف الشيخ نهيان إن من الأهمية بمكان الحديث عن مرض ارتفاع ضغط الدم وهو المرض الذي يؤثر على حوالى 80% من سكان الإمارات..

وكيف يمكن لممارسي الطب التعامل مع هذه الحالات الطبية، مشيرا إلى أنه كما يمكن للمتخصصين في الرعاية الصحية أن يتعاملوا مع أمور كارتفاع ضغط الدم أو التهاب الجلد أو التصلب المتعدد أو مرض التهاب الأمعاء أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة فإنهم أيضا بإمكانهم أن يتعلموا أن يكونوا متعاطفين مع مرضاهم.

معدلات

وكشف المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم أن معدل الإصابة بالقصور الكلوي الحاد ارتفع من 18 حالة لكل 100 ألف من السكان من عشرين سنة إلى 300 حالة لكل 100 ألف من السكان في عام 2010 وذلك بكل أنواعه.

وألقى البروفيسور حميد رب رئيس أقسام الباطنية والكلى في مستشفى جون هوبكنز بميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية دراسة تنشر للمرة الأولى حول علاقة القصور الكلوي بأمراض القلب وتحدث عن أحدث المستجدات في مجال أمراض الكلى وركز الحديث عن علاقة الإصابة بالقصور الكلوي بمختلف مراحله والإصابة بأمراض القلب ..

حيث اكتشف حديثا أن الإصابة بأي درجة من درجات القصور الكلوي يزيد من نسب التعرض للإصابة بأمراض القلب مما حدا بالجمعيات العالمية والمحلية لأمراض القلب باعتبار القصور الكلوي من أهم العوامل التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب.

وأوضح أهمية العلاقة بين العضوين الهامين بالجسم، وكذلك كيفية الوقاية من الإصابة بأمراض القلب عند مرضى القصور الكلوي، وكذلك كيفية علاج هذه الحالات إذا تمت الإصابة بها، وأوضح كيفية التعامل مع كل عوامل الخطورة التي تساعد على الإصابة بأمراض الكلى وكذلك أمراض القلب ونصح بالتركيز على طرق الوقاية واتباع نمط حياتي صحي مع الاستمرار فيه.

كما ناقش المؤتمر عدة محاور منها الجديد في أمراض الكلى وضغط الدم المرتفع والأمراض الجلدية والأمراض العصبية والأمراض الروماتيزمية.

مبادئ

وتطرق الدكتور ياسين الشحات استشاري أمراض الكلى وضغط الدم والمدير التنفيذي الطبي لمستشفى برجيل إلى أحدث المبادئ التوجيهية لعلاج مرض ضغط الدم المرتفع، وأشار إلى أهمية هذا المرض الذي يطلق عليه " القاتل الصامت " والمضاعفات الناجمة عن عدم علاجه من إصابات القلب والدماغ والكلى والشرايين..

وكذلك إلى النتائج المبهرة لعلاج هذا المرض والوقاية من الإصابة بكل هذه الأمراض من خلال تغيير نمط الحياة في الوقاية وعلاج هذا المرض منوها بأهمية خفض معدل استهلاك ملح الطعام والتوقف عن التدخين وممارسة الرياضة وتجنب الأطعمة الدسمة.

وزير الثقافة يطلع على خدمات النقل المدرسي

اطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على منظومة النقل والمواصلات والخدمات المستدامة المختلفة، التي تقدمها مؤسسة مواصلات الإمارات خاصة في قطاع النقل المدرسي باعتباره أساس نشأة المؤسسة، وكونه الخدمة الرئيسة التي تربط المؤسسة بالقطاع التعليمي في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه جناح المؤسسة في الدورة الـ27 من معرض الخليج للتعليم والتدريب «جيتكس 2015»، التي تعقد في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال عارف البلوشي مدير إدارة التسويق بمواصلات الإمارات إن المؤسسة حرصت على المشاركة في هذا المعرض التخصصي نظراً لكونه حدثاً مهماً يجمع ما بين المؤسسات التعليمية في الدولة من مدارس وجامعات، ويشكل منصة مهمة وفريدة لعرض خدمات المؤسسة وتسهم في تعزيز العلاقات ما بين مواصلات الإمارات والعملاء المباشرين من المؤسسات الأكاديمية.

مشاركة

وأوضح البلوشي أن مشاركة مواصلات الإمارات في المعرض تهدف إلى تعزيز المكانة الرائدة للمؤسسة في قطاع النقل المدرسي، والتعريف بالخدمات الأخرى المرتبطة بها مثل خدمات الإشراف، وخدمات المرافق، ونقل الموظفين، إضافة إلى ما يشكله المعرض من فرصة للتعرف على المدارس والجامعات الجديدة التي ستقدم خدماتها في الدولة مستقبلاً وعقد الشراكات معها.

وأشار مدير إدارة التسويق إلى سياق الخطط التسويقية الاستراتيجية، التي تنتهجها مواصلات الإمارات، من خلال مشاركتها في مثل هذه المعارض المتخصصة.

معرباً عن أهميتها في تعزيز حضورها في هذا القطاع النشط، الذي يشهد نمواً مطرداً بالتزامن مع تنامي الدور المحوري للتعليم في الدولة والاهتمام البالغ به من قبل قيادتنا الرشيدة، معرباً عن قيام المؤسسة خلال الفترة الأخيرة على تركيز جهودها لنقل رصيد خبراتها الطويلة في مجال النقل المدرسي الحكومي إلى قطاع المدارس الخاصة، علاوة على علاقاتها الوطيدة مع عدد كبير من الشركاء والمتعاملين بمن فيهم رواد هذا القطاع في الدولة من المشاركين مثل وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم.

وأكد عارف البلوشي أهمية المعرض في الالتقاء بأولياء الأمور لمعرفة مقترحاتهم التطويرية وتطلعاتهم، لتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ونشر ثقافة أهمية تطبيق متطلبات السلامة، والتعريف بالأدوار والمسؤوليات التي تضمن انتظام وسلامة الرحلات المدرسية.

تخصصات

وفي وقت آخر زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جناح جامعة الفلاح المشارك في معرض جيتكس، حيث كان في استقباله الدكتور سمير البرغوثي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية واطلع معاليه خلال الشرح، الذي قدمه الدكتور سمير على البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة، متمنياً معالي الشيخ التوفيق للجامعة خلال مسيرتها المستقبلية.