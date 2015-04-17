" ويتيكس 2015" ينشر مفاهيم الاستدامة فـي الطاقة والمياه والبيئة والاقتصاد الأخضر

ينعقد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2015» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو يقدم منصة عالمية مثالية لهذه القطاعات الاقتصادية المهمة، وحدثاً بارزاً يعزز الاستفادة من فرص النمو الكبيرة في تلك المجالات، كما يعمل على استدامتها واستغلال مواردها بشكل أمثل.

وانسجاماً مع شعاره «في طليعة الاستدامة»، بات معرض «ويتيكس» النافذة الأوسع التي تخاطب هيئة كهرباء ومياه دبي من خلالها العالم لتنشر مفاهيم وطروحات الاستدامة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والاقتصاد الأخضر والتنمية والمدن الذكية وقطاعات أخرى ذات صلة تماشياً مع رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

والتزام الرعاة تجاه استدامة الموارد البيئية والابتكار في المجالات التقنية سيترجم فعلياً من خلال أنشطة هذه المؤسسات والشركات أيام المعرض الثلاثة من خلال كل ما ستستعرضه من منتجات وتقنيات في هذا المجال. ولعل مشاركة شركة «سيمنز» كراعي «تيتانيوم» هو خير دليل على التزام الشركة الألمانية العريقة بالاستدامة البيئية بمختلف جوانبها.

متطلبات الطاقة

وخلال اليوم الأول من المعرض، ستقدم «سيمنز» جلسة عمل تتمحور حول تلبية متطلبات الطاقة في الشرق الأوسط وأهمية الاعتماد على أنظمة تشغيلية موثوقة.

وخلال مشاركتها في «ويتيكس»، تتعاون «سيمنز» بشكل خاص مع شريكها المحلي «سنيانتكنيك»، وهي راعٍ ذهبي للمعرض أيضاً، من أجل تسليط الضوء على ما تقدمه الشركتان من خدمات وحلول، وكيفية تلبية متعاملي «سيمنز» واحتياجاتهم. وستتاح الفرصة للزوار للتحدث مع خبراء من «سيمنز» و«سنيانتكنيك» في الوقت نفسه من خلال منصة «سيمنز» أو منصة «سنيانتكنيك».

معايير الاستدامة

وتعكس رعاية «إمباور» الإستراتيجية للمعرض التزام شركة تبريد المناطق الرائدة في العالم بتطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية في المنطقة في وقت تسعى «إمباور» إلى استبدال النظم التقليدية بالتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة من منطلق إيمان الشركة الإماراتية بأهمية اعتماد التكنولوجيا الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ونجحت «إمباور» في اعتماد تقنية «التناضح العكسي» من تدوير المياه المعالجة لتوفير حلول تبريد مناطق تتماشى مع استراتيجية حكومة دبي على المدى الطويل، الرامية إلى الحفاظ على المياه، والحد من استهلاك المياه المحلاة. وتوفر «إمباور» خدماتها في مناطق عدة في كل أنحاء إمارة دبي.

وتشارك شركة الإمارات للهندسة الكهربائية كراعٍ إستراتيجي لـ «ويتيكس 2015». وقد كانت الشركة جزءا مهماً من «ويتيكس» منذ سنوات عدة. وتعتبر الشركة أن «ويتيكس» يعطي الشركة فرصة للتواصل مع الشركاء والمتعاملين على حد سواء في مجال مشاريع الطاقة الكهربائية المتكاملة.

وشركة الإمارات للهندسة الكهربائية، عضو في مجموعة الرستماني، المتخصصة في تصميم وبناء مشاريع الطاقة الكهربائية المتكاملة في دولة الإمارات.

ويتولى إدارة الشركة فريق عمل عالي الكفاءة من ذوي الخبرة والاحترافية، وتمكنت على مر السنين من تطوير قدرات عامليها في مجالات التصميم وتنفيذ المشاريع المتكاملة بما يتلاءم مع متطلبات متعامليها من كبرى شركات المرافق العامة في الشرق الأوسط.

وستسلط شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) الضوء على مبادراتها في مجال التنمية المستدامة ومنتجاتها التكنولوجية المتقدمة خلال مشاركتها في المعرض كراعٍ استراتيجي له. وستعرض «اينوك» مجموعتها الواسعة من الأنشطة الرامية لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة انسجاماً مع «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030» وعلى مبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية.

ريادة

وتعد شركة «اينوك» رائدة في إبراز التزامها بتحقيق رؤية «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وقد حققت الشركة إنجازات كبيرة في مجال التكنولوجيا الخضراء. ويتميز جناح «اينوك» في معرض «ويتيكس 2015» بتصميمه المبتكر والذي يعكس التزام الشركة بمفهوم الاستدامة.

كما يحظى المعرض برعاية استراتيجية من شركة «أكوا باور» التي وقعت أخيراً اتفاقيتي شراء الطاقة والشركاء مع هيئة كهرباء ومياه دبي للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الكهروضوئية.

وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بنظام المنتج المستقل وستدخل حيز التشغيل بحلول أبريل 2017. وسيساهم المشروع، الذي تبلغ مساحته 4.5 كيلومترات مربعة، في تخفيض 400 ألف طن من انبعاثات الكربون، الأمر الذي يدعم المبادرات والبرامج الخضراء التي تنفذها حكومة دبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أحد الرعاة الإستراتيجيين لـ «ويتيكس» وهي رائدٌ صناعيٌ عالميٌ جديدٌ في دولة الإمارات، تشكلت من توحيد أعمال كلٍ من شركة دبي للألمنيوم (دوبال) وشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال). واعتماداً على الإرث الغني من العمليات التشغيلية عالمية المستوى..

والسجل الحافل من الالتزام بأعلى معايير البيئة والصحة والسلامة، تمتد أنشطة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبر سلسلة القيمة لصناعة الألمنيوم على الصعيد العالمي. وستستعرض الشركة الإماراتية سلسلة من الإنجازات الكبرى في مجال تقليص استهلاك الطاقة عبر تطوير التقنيات الحديثة.

ومع بلوغ إنتاجها 2.4 مليون طن سنوياً في العام الماضي تحتل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مكانة متميزة ضمن قائمة أكبر شركات إنتاج الألمنيوم الأولى في العالم حيث تشتهر بمنتجاتها فائقة الجودة والنقاء وتقوم بتصدير نحو 80% من إنتاجها السنوي إلى مختلف دول العالم.

وبالإضافة إلى ما سبق سجلت الشركة إنجازات كبرى في مجال اعتماد أعلى معايير الحماية البيئية بدءاً من استخدام المواد الخام وإدارة الاستخدام الفعّال للطاقة وصولاً إلى تقليص الآثار البيئية عبر الإدارة الصارمة لانبعاثات الهواء والتخلص الآمن من المواد السامة والمخلفات.

وستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتقديم مزيد من الدعم لجهود المعرض من خلال تبادل الخبرات والترويج لأفضل الممارسات.

وترعى شركة «إيه بي بي»، المعرض كراع استراتيجي وتشارك في منصة رقم SSP6. وستستعرض حلولها في مجال الشبكات الذكية والتقنيات عالية الكفاءة والابتكارات الذكية في مجالات الطاقة المتجددة.

كما سيناقش خبراء الشركة مستقبل التقنيات والأنظمة الأذكى والأنظف والأكثر كفاءة. وستعرض الشركة تقنياتها للمتعاملين من القطاعات الصناعية والهيئات التي ستسهم في تحسين وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال توفير خبراء لمراقبة استخدام الطاقة وتحديد مجالات تطويرها عبر تقديم المعدات والأنظمة والحلول المناسبة لذلك.

وستقوم الشركة بعرض مشروع طائرة «سولار امبلس»، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم تكنولوجيا «ايه بي بي».

وترعى شركة «غلف إتيرنيت» المعرض إستراتيجياً وهي جزء من شركة المستقبل لصناعة الأنابيب، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع نظم أنابيب الألياف الزجاجية ذات القطر الكبير.

حلول

ونمت أعمال شركة المستقبل لصناعة الأنابيب التي تأسست في العام 1984 حتى أصبحت رائدة عالمياً في مجال تصنيع وتصميم أنظمة أنابيب الألياف الزجاجية المضادة للتآكل. وتمتلك الشركة محفظة منتجات متنوعة وضخمة في مجالات أنظمة أنابيب الألياف الزجاجية ذات القطب الكبير والضغط العالي والحرارة العالية. وتعتبر الشركة نفسها الوحيدة عالمياً في توفير الحلول المتخصصة عبر مجالات المياه والنفظ والغاز والصناعة.

وتشارك شركة «دورو فيلجيرا الأسبانية» في المعرض كراعٍ إستراتيجي، وتمتلك الشركة خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الجاهزة لمحطات الطاقة الكهربائية في أميركا اللاتينية وأوروبا. كما تمتلك الشركة مكاتب في السعودية ودبي وأبوظبي لخدمة المنطقة.

تقنيات

وتشارك شركة جزيرة الإمارات للطاقة (مجموعة شركات العتيبة) في المعرض كراعٍ إستراتيجي. وقد تأسست الشركة في العام 2008، وتضم الشركة مجموعة من المتخصصين الملتزمين بتقديم باقات متنوعة من المنتجات الكهربائية ذات التقنيات العالية والتكلفة الفعّالة والمناسبة بشكل مثالي لمتطلبات الجودة العالية من قبل المتعاملين.

وتشارك «تريزاك هولدينغ» في المعرض كراعٍ إستراتيجي وهي مجموعة أعمال رائدة في دولة الإمارات وتعمل في مجالات عدة متنوعة مثل النفط والغاز وإدارة المرافق وتوريد وتركيب وصيانة المعدات الطبية بالإضافة إلى التصميم الداخلي والبنى التحتية للاتصالات وبرمجيات الحاسوب.

وترعى مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية «أي تي أس»، التي تأسست في العام 1981 في الكويت المعرض كراعٍ استراتيجي. وتعد الشركة رائدة في مجال توفير الحلول والبرمجيات المعلوماتية المتكاملة.

ويعد مجمع دبي للعلوم والتكنولوجيا (تكنوبارك) راعياً استراتيجياً للمعرض. وتأتي هذه الرعاية في وقت يضم المجمع 189 شركة عالمية رائدة تعمل في قطاعات عدة أبرزها البناء والتشييد والمعادن والهندسة والآلات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والمياه والرعاية الصحية والبيئة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

كما ترعى شركة ومصنع «ماي دبي» لمياه الشرب المعبأة، التي افتتحت في فبراير الماضي المعرض كراعٍ إستراتيجي، وستستعرض الشركة المعايير العالمية التي تتبناها حيث يعمل المصنع آلياً دون التدخل البشري من مرحلة إنتاج المياه حتى بدء عملية التوزيع.

ويمتاز المصنع باستخدام تقنيات متطورة في خطوط الإنتاج ويوجد أكثر من ماسح ضوئي متصل بنظام حاسوبي لكشف العبوات التي لا تطابق مستويات تعبئة المياه وتلافي أي عيب في التغليف أو الإغلاق.

بيئة محفزة

وتشارك «جائزة الإمارات للطاقة» – إحدى أبرز المبادرات العالمية للمجلس الأعلى للطاقة في دبي – كراعٍ إستراتيجي للمعرض. ومن المتوقع أن تستقطب منصة جائزة الإمارات للطاقة إقبالاً واسعاً ومشاركات من الوفود الرسمية العالمية المشاركة في المعرض باعتبارها من أهم المبادرات الهادفة إلى تكريم جهود وممارسات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة.

وتشمل الجائزة الفئات التالية جائزة مشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، ومشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية..

وكفاءة الطاقة للقطاع العام وأخرى للخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، والتعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، والبحث العلمي بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة للابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وفئة جائزة التميز الخاصة.

وتعد شركة «إريكسون»، راعياً بلاتينياً للمعرض، وستعرض الشركة أحدث تقنيات وحلولها المبتكرة التي تهدف إلى دفع عجلة النمو في قطاع المرافق العامة، وفي مقدمتها حلول العدادات الذكية. وستضم أيضاً التقنيات والحلول، وستسلط الضوء على الدور الذي تلعبه في تلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة لقطاع المرافق.

يوفر «ويتيكس 2015» البيئة الملائمة للابتكار، إذ يشارك فيه جمع من الخبراء والرعاة وفعاليات اجتماعية متنوعة مما يشكل فرصة فريدة لتبادل الخبرات والتباحث في قطاعات اقتصادية مهمة والخروج بأفضل الأفكار التي تشكل أرضية مهمة لمبتكرات جديدة.

لاسيما وأنه يقدم للباحثين عن المنتجات الأفضل فرصة للقاء كبرى الشركات والمصنعين العالميين، لتقديم رؤيتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر لهم بما يسهم في تعزيز قيمة مبتكرات تلك الشركات ويوائم بين خطط الإنتاج والاحتياجات الفعلية.

وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة في إطار ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وجاء معرض «ويتيكس 2015» ليكون من أبرز الفعاليات الإقليمية والعالمية في هذا الإطار، كما أن الأسبوع الأخضر يعتبر من أهم الفعاليات التي تنشر الوعي المجتمعي بأهمية استدامة الطاقة والبيئة والمياه.

الأطلس المائي

تشارك وزارة البيئة والمياه كداعم حكومي في سياق تبني دولة الإمارات العربية المتحدة لنهج «الاقتصاد الأخضر»، وتماشياً مع «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في عام 2012 تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»..

حيث ستطلق الوزارة الأطلس المائي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المختصين بجامعة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره قاعدة معلوماتية مهمة تهدف إلى تزويد أصحاب القرار والعاملين في مجال إدارة الموارد المائية والباحثين بأهم المعلومات المتعلقة بالمياه في الدولة.

وسيتم عرض البيانات الواردة في الأطلس على شكل خرائط رقمية كوسيلة توضيحية مهمة ومبسطة تعكس وضع الموارد المائية في دولة الإمارات.

بيئة الابتكار

ترسّخ قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز والبيئة مكانتها وأهميتها في الاقتصاد على نحو متزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً ودولة الإمارات ومنطقة الخليج خصوصاً لتصبح ضمن أهم القطاعات الاقتصادية..

حيث يعكس «ويتيكس» بدورته السابعة عشرة هذا النمو من خلال إيمان هيئة كهرباء ومياه دبي، الجهة المنظمة للمعرض، بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، وخير دليل على ذلك هي القائمة الواسعة من الجهات الراعية للمعرض من شركة «سيمنز» كراعي تيتانيوم والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وماي دبي، وجائزة الإمارات للطاقة..

وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة «غلف إتيرنيت»، وشركة الإمارات للهندسة الكهربائية، وشركة «أي بي بي»، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، ومجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية أي تي أس، وتريزاك هولدينغ، وشركة «أكوا باور»، وشركة «دورو فيلجيرا الإسبانية»، وجزيرة الإمارات للطاقة (مجموعة شركات العتيبة)..

وشركة المستقبل لصناعة الأنابيب، ومجمع دبي للعلوم والتكنولوجيا «تكنوبارك» كرعاة استراتيجيين. كما تعد وزارة الطاقة الراعي الحكومي الاستراتيجي، ومؤسسة دبي للإعلام، الراعي الإعلامي الاستراتيجي للمعرض.

الرعاة البلاتينيين

أما قائمة الرعاة البلاتينيين فتضم كلاً من شركة دوكاب، شركة التقنية العالية في مجال تصنيع الكابلات، وشركة كابلات الرياض، وشركة كابلات جدة، وشركة «المجموعة الـ 18 للسكك الحديد الصينية المحدودة»، وشركة أريكسون..

وشركة «سكون للطباعة»، وشركة النسر للمعدات الكهروميكانيكية، وشركة «الحجاز للمعدات الميكانيكية»، جلوبال إنيرجي تكنولوجيز، وشركة يونايتيد باور أند تكنولوجي (أب تيك)، وشركة «زيتاس للتكنولوجيا» التركية، وشركة المستجد للتقنيات «amgc / amt».

وتتضمن قائمة الرعاة الذهبيين كلاً من مؤسسة آفاق الخليج للموارد الهندسية التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، وشركة جلف تروتس، وميتسوبيشي اليكتريك كوربوريشين، وشركة كانو للطاقة، ومجموعة إي تي ايه ستار، ودبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، وصن تين، المورد الشهير عالمياً لمعدات الكهرباء، وشركة «انرجو بروجكت» الصربية، ومؤسسة لوسي للمفاتيح الكهربائية..

وشركة سنيانتكنيك، المتخصصة بالتكنولوجيات، ودراﺟﻮن أوﻳﻞ، الشركة الدولية المستقلة في التنقيب عن النفط والغاز، وشركة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، وسينتور هولدينجز، وجنرال الكتريك، وشركة جيترا، ومجموعة أبينجوا الأسبانية..

وجيترا باور الإيطالية، التي تعمل في المحركات والتوربينات ومعدات نقل الطاقة والصناعة التحويلية، وشركة بريسميان الرائدة في إنتاج الألياف الضوئية، وشركة توريشيما لصناعة المضخات المحدودة، وجلف جيوتي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وشركة أديكو، وشركة «بي أي أس أف» الكيميائية، وشركة فاليو أديشن.

المؤسسات الداعمة

وتتضمن قائمة المؤسسات الداعمة للمعرض بدورته السابعة عشرة مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي، ولجنة التجارة الفرنسية، والجمعية الأميركية لأعمال المياه، واتحاد بيئة المياه، وغرفة الصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، ومجلة «كونستراكشين وورلد»..

وجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، ووكالة التجارة الإيطالية، والجمعية التايوانية لمعدات مياه الشرب، والجمعية الكورية للماكينات الصناعية، وزيوت شل، وشراكة دبي للاقتصاد الأخضر، والهيئة السعودية لتنمية الصادرات..

وجمعية مصدري المعادن والصناعات المعدنية في اسطنبول. وحاز المعرض على دعم من مجلة «أويل آند غاز دايريكتوري ميدل إيست» كشركة إعلامية داعمة بالإضافة إلى مجلة انفراستراتكر، ويوتيليتيز - ميدل إيست، ومجلة بامب سيستمز - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.