حاكم عجمان: الرقي بالإنسان هدف محمد بن راشد

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باختياره «شخصية العام الثقافية» لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها التاسعة.

وقال سموه إن هذا التكريم يكرس الجهود الثقافية لسموه ورؤيته في بناء نهضة شامخة تقوم على الثقافة والمعرفة والتميز والريادة، ودوره كقائد متمرس هدفه الرقي بالإنسان الإماراتي، وحضور البلاد الثقافي بين الحضارات والثقافات الأخرى.

وأضاف أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا اللقب الكبير يؤكد دور سموه القيادي في مجالات مختلفة، خاصة الثقافية منها، حيث كرس سموه جهوده لنشر ثقافة ملموسة بين أفراد المجتمع الإماراتي، وأسس لحوار ثقافي بين دولة الإمارات والعالم، ركز من خلاله على دور الثقافة في رفع مستوى الوعي بين الجميع..

مؤكداً أن إنجازات صاحب السمو نائب رئيس الدولة في هذا المجال جاءت لما يتمتع به من رؤية ثاقبة ودعم للهوية الوطنية والمحافظة على ثقافة أمة، وخاصة في دولة الإمارات.

فخر لنا جميعاً

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «شخصية العام الثقافية» هو فخر لنا جميعاً في دولة الإمارات.

وقال إن نيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا اللقب يأتي تقديراً لإسهامات سموه العظيمة في مجالات الثقافة الفكرية والإنسانية والعلمية.

حيث كرس سموه جل اهتمامه للارتقاء في تنمية المجتمع الإماراتي الذي سخّر له كل الإمكانات، لتحقيق أهدافه في مسيرة النهضة التنموية الشاملة واستكمالها، وصولاً بدولة الإمارات إلى أن تصبح إحدى المنارات الثقافية والحضارية العالمية، منطلقاً سموه دوماً لمستقبل أفضل للإنسان في دولة الإمارات.

وأضاف صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن تكريم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو تكريم لرجل قاد وطناً ورفع من شأنه في المحافل الدولية، مثمناً جهوده المخلصة وغرسه في نفوس أبناء الوطن الذي تكلل بتنمية أركان الدولة كافة، الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية والرياضية وغيرها، وانعكاسها الإيجابي على إسعاد أبناء الوطن والنهوض بمقدراته.

وتقدم سموه إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأصدق التهاني على استحقاق سموه للقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التكريم الذي يأتي تأكيداً لاستمرار التنمية الثقافية، وتحقيق مزيد من الرقي والازدهار في الميادين كافة في الدولة.

عمار النعيمي يقدم التهنئة

إلى ذلك، هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باختياره «شخصية العام الثقافية».

وقال إن اختيار سموه لهذا اللقب جاء تقديراً لحرصه الدائم على تحقيق آمال وطموحات أبناء دولة الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، من خلال النهوض والارتقاء بجميع الجوانب والميادين، إلى جانب ترسيخ أفكار ثقافية متميزة، من خلال رؤية بعيدة المدى، وتحقيق الرفاهية والسير قدماً نحو آفاق التقدم والرقي.

وأوضح سموه أن لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سجلاً حافلاً بالإنجازات الكبيرة التي اعترف العالم بها، فيما أرسى من خلالها معالم ثقافية حضارية شهد لها الجميع.

قائد فريد

وأشار إلى أنه قائد فريد لا يقبل إلا أن يكون الأول، ويحرص على مواكبة ما يدور حوله، ويسعى للحوار مع الآخر، والاطلاع على الثقافات كافة، ليبني عليها مستقبل وطنه خاصة وأمته عامة بأسلوب أكثر حضارة، ومن هنا استحق هذا الاختيار والحصول على لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وقال إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء اعترافاً بدوره الكبير كقائد مسيرة ونهضة عظيمة، شملت جميع نواحي الحياة في دولة الإمارات، وجعلتها شامخة عالية تفوق في تقدمها كثيراً من الدول التي سبقتها وحققت من خلالها أسعد شعب غرست فيه حب الانتماء والتضحية والعمل والإخلاص لقيادته.