وصول 700 راكب لميناء الغردقة قادمين من "ضبا" السعودية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الغردقة استقبل العبارة الرياض وعلى متنها 700 راكب، قادمة من ميناء ضبا السعودى، موضحًا أن حركة الركاب والملاحة تسير بصورتها الطبيعية داخل الميناء بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء.

وعلى جانب آخر، حدث تذمر بين الحمالين العاملين بميناء الغردقة لإعادة خط الركاب من ميناء الغردقة للعمل بميناء سفاجا، والذى كان قد نقل لظروف استثنائية حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير بالميناء، حيث إن ميناء الغردقة مخصص لاستقبال اليخوت السريعة والسفن السياحية، وقام مدير ميناء الغردقة بالاجتماع مع جمعية الحمالين العاملة بالميناء، وشرح الموقف وقام الحمالين بإنزال أمتعة الركاب من على متن العبارة الرياض.

وفى السياق نفسه، أصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر قرارًا بعودة العبارة مسرة للعمل على خط سفاجا – ضبا اعتبارًا من السبت المقبل، والإبقاء على العبارة الرياض للعمل على خط الغردقة - ضبا بجانب السفن السياحية واليخوت، وذلك حيث جارى الانتهاء من أعمال التطوير بميناء سفاجا، ومن المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.