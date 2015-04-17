أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول 700 راكب لميناء الغردقة قادمين من "ضبا" السعودية

Google+ Print
وصول 700 راكب لميناء الغردقة قادمين من "ضبا" السعودية وصول 700 راكب لميناء الغردقة قادمين من "ضبا" السعودية
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الغردقة استقبل العبارة الرياض وعلى متنها 700 راكب، قادمة من ميناء ضبا السعودى، موضحًا أن حركة الركاب والملاحة تسير بصورتها الطبيعية داخل الميناء بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء.

وعلى جانب آخر، حدث تذمر بين الحمالين العاملين بميناء الغردقة لإعادة خط الركاب من ميناء الغردقة للعمل بميناء سفاجا، والذى كان قد نقل لظروف استثنائية حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير بالميناء، حيث إن ميناء الغردقة مخصص لاستقبال اليخوت السريعة والسفن السياحية، وقام مدير ميناء الغردقة بالاجتماع مع جمعية الحمالين العاملة بالميناء، وشرح الموقف وقام الحمالين بإنزال أمتعة الركاب من على متن العبارة الرياض.

وفى السياق نفسه، أصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر قرارًا بعودة العبارة مسرة للعمل على خط سفاجا – ضبا اعتبارًا من السبت المقبل، والإبقاء على العبارة الرياض للعمل على خط الغردقة - ضبا بجانب السفن السياحية واليخوت، وذلك حيث جارى الانتهاء من أعمال التطوير بميناء سفاجا، ومن المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل