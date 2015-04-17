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"صحة" الإسماعيلية: بدء حملة لتطعيم الأطفال ضد الشلل 19 أبريل

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"صحة" الإسماعيلية: بدء حملة لتطعيم الأطفال ضد الشلل 19 أبريل "صحة" الإسماعيلية: بدء حملة لتطعيم الأطفال ضد الشلل 19 أبريل
أعلن الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة قررت تنفيذ الجرعة الأولى من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى الفترة من 19 أبريل حتى 22 أبريل الحالى، لتطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن التطعيم يتم بجميع الوحدات الصحية ومراكز الصحة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، كما توجد فرق تجوب المنازل والطعم آمن ولا توجد له أى آثار جانبية أو موانع، وأن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية سوف يقوم بالمرور على مركز طبى السبع بنات صباح الأحد المقبل لتطعيم أول طفل.

وطالب الشناوى أهالى الإسماعيلية بضرورة التعاون مع المسئولين عن حملة التطعيم، وتسهيل مهمتهم لإنجاح الحملة وحماية أطفالنا من مرض شلل الأطفال.

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