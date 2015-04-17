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بالصور: سلمان خان يطعم القرود خلال تصوير فيلمه

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الخميس 16-04-2015 18:03

مرة جديدة يُثبت لنا السوبر ستار Salman Khan حبّه للحيوانات الأليفة، بعد تدليله للسناجب خلال تصوير فيلم " Bajrangi Baijan" وبكائه الشديد على وفاة كلبه الذي أثّر في محبيه.

وقد شوهد Salman وهو يقضي أوقاتاً جميلة مع القرود، وهو يُلاعبهم ويطعمهم ويحاول محادثتهم على طريقته الخاصّة، خلال تصوير فيلمه الجديد " Prem Ratan Dhan Dio".

وعلى الرغم من المشكلات القانونية التي واجهها مؤخّراً، بسبب اتهامه بالسرقة والاعتداء، تبقى محبة Salman Khan للحيوانات وعشقه لها وطريقة تعامله معها مما يزيد من شعبيته ويُثبت لمحبّيه أنه فنان إنسانيّ بامتياز.

 

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