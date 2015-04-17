سجن المذيع التونسي سمير الوافي بتهمة الاحتيال والابتزاز

تمّ أمس الأربعاء إصدار بطاقة إيداع بالسّجن بإذن من النيابة العموميّة في المحكمة الابتدائية في تونس، في حقّ المذيع سمير الوافي بسبب وجود شبهة الابتزاز والاحتيال على رجل الأعمال حمّادي الطويل المقيم حالياً في فرنسا، وسيحال سمير الوافي على المحكمة يوم 22 أبريل /نيسان الجاري.

وجاء قرار النيابة العمومية بعد استماعها إلى شهادة لبنى عموس زوجة رجل الأعمال حمادي الطويل، الذّي فرّ إلى فرنسا بعد قيام الثورة عام 2011 وهو مطلوب للعدالة في تونس، لتورّطه في قضايا فساد في العهد السابق.

وسميرالوافي هو مذيع شهير في تونس ويقدّم كل يوم أحد برنامج "لمن يجرؤ فقط"على القناة الخاصة "الحوار التونسي"، يستضيف فيه شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية وفنية من الصف الأول، وكثيراً ما تثير حلقات هذا البرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة الجدل لميل مقدّم البرنامج للفرقعة الإعلامية، وهو يعترف بذلك ويقول إنّه محسود على نجاحه، وكان قبل ذلك يقدّم برنامج "الصراحة راحة" في قناة "حنبعل" يستضيف فيه الفنانين بأسلوب استفزازي،

وبعد الثورة أصبح يستضيف فيه السياسيين قبل أن ينتقل للعمل مع قناة "الحوار التّونسي" وكانت بداية عمله الصحفي بجريدة "الصريح" اليوميّة في الصفحات المتخصّصة في الفنون، وهو عصامي إذ لا تتجاوز دراسته مرحلة التعليم الثانوي.

ومنطلق القضيّة التّي تمّ بسببها إيداعه السجن تتمثل في أنّ سمير الوافي أراد إجراء لقاء تلفزيوني مع حمادي الطويل باعتباره "الصندوق الأسود" للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- حسب تعبير الوافي نفسه - وقد قابله في باريس ووعده بالتوسط له لدى بعض المتنفذين في السلطة ومن بينهم وزير لتيسير عودته إلى تونس ومساعدته على الإسراع بإنهاء أزمته مع القضاء.

ويبدو أنه طالبه بأموال وأنه سعى إلى ابتزازه في حين يقول سمير الوافي أنّه أعدّ هذا السيناريو كحيلة فقط لأنه أراد الفوز بالمقابلة التلفزيونية معه.

والمؤكد أن هناك شريط فيديو سجلته زوجة رجل الأعمال لبنى عمّوس خلسة أثناء جلسة التفاوض مع سمير الوافي، لمدّه بمبلغ مالي كبير في تونس مقابل ما وعد به زوجها.

وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال حمادي الطويل ماطل في تسجيل اللقاء التلفزيوني مع سمير الوافي وأن عملية تسليم الأموال لم تتم، لكن النيابة العمومية وبعد أن استمعت إلى شهادة لبنى عموس أصدرت إذناً بإيداع سمير الوافي بالسجن في انتظار محاكمته بتهمة التحيّل والابتزاز يوم22 من هذا الشهر.

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