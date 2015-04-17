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حسن الرداد يومياً في دور العرض مع الجمهور

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حسن الرداد يومياً في دور العرض مع الجمهور حسن الرداد يومياً في دور العرض مع الجمهور

الخميس 16-04-2015 21:49

تصدّر فيلم "زنقة ستات" بطولة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إيرادات أفلام موسم "شم النسيم" المطروحة حالياً في دور العرض، حيث تخطت إيرادات الفيلم حتى الآن 7,5 مليون جنيه، وفقاً للأرقام الصادرة عن غرفة صناعة السينما.

 

من جهتهما، حرص كل من المنتج أحمد السبكي والفنان حسن الرداد على تفقد دور العرض بشكل يومي لمتابعة الإقبال الجماهيري على الفيلم، والاحتفال مع الجمهور بالنجاح الذي حققه العمل، حيث شارك الرداد محبيه الرقص على الأغنية الدعائية للفيلم "إبعد عنى" فور إنتهاء عرض الفيلم، والتي حققت شعبية كبيرة على موقعي التواصل الإجتماعي "اليوتيوب" و"فيس بوك".

 

 من جهته، أكد منتج الفيلم أحمد السبكي أن الفيلم استطاع أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور بسبب الكوميديا وخفة الظل التي تتمتع بها الأحداث، إضافة إلى المستوى الفني للفيلم، الذي حظي بإشادة من جميع النقاد، وهو ما جعل العمل يتصدّر جدول إيرادات أفلام الصيف.

 

يذكر أن فيلم " زنقة ستات" حقق نجاحاً كبيراً بمجرد طرحه في دور العرض، وتزايدت إيراداته بشكل ملحوظ بعد عرضه بساعات قليلة، ما دفع بعض البرامج إلى استضافة أبطال الفيلم للاحتفال معهم بما حققوه من نجاح، منها برنامج "بوضوح " مع الإعلامي عمرو الليثي، وبرنامج "أحلى النجو"م مع بوسي شلبي، وبرنامج "5 مواه" مع فيفي عبده، وبرنامج "ليلة سمر" مع سمر يسرى.

 

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