ولد الديرة: الحمدالله إني وصلت الكويت سالماً

وصل الفنان الكوميدي خالد العقروقة الشهير بـ"ولد الديرة" إلى الكويت، بعد رحلة علاج طويلة، دامت سنوات، أجرى خلالها أكثر من 15 عملية جراحية لاستئصال أورام سرطانية.

وجاء النجم الكويتي من إمارة "أبوظبي" بعد أن قدم الشكر إلى ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تكفّل بمصاريف علاجه في الأعوام الثلاثة الأخيرة، كما قام العقروقة بزيارة أقاربه لجهة والدته الإماراتية.

وكان في استقبال الفنان في مطار الكويت الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد المبارك ممثلاً معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، ونقيب الفنانين الدكتور نبيل الفيلكاوي، والفنانين عبد الرحمن العقل، وطارق العلي، وعادل المسلم، وأحمد إيراج، والمخرج خالد الراشد، وحشد غفير من أهل ومحبي "ولد الديرة" الذين حرصوا على التواجد في المطار قبل وصول الطائرة بساعة.

وتحدث خالد بصعوبة بين الحشود التي التفت حوله لتهنئة على سلامة الوصول وقال: "أحمد الله إني وصلت الكويت سالم وغانم الحمد لله أشكر كل من حضر اليوم وسعيد بوجودكم وبهذا الاستقبال الكبير شكراً لكم".

أما الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك قال:"متواجد في استقبال الفنان خالد العقروقة بعد سنوات في العلاج بالخارج وأنا مكلّف من قبل معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان حمود السالم الصباح المتواجد حالياً خارج البلاد، وانتهز الفرصة لاقول له حمد الله على السلامة جمهورك في انتظارك ومتلهف على أعمالك".

وقال الفنان عبد الرحمن العقل: "أقل ما نقدم لهذا الفنان الإنسان الذي يحظى بحب الناس أن نستقبله ونتحمد له على السلامة ونسجل كلمة حرب في حقه".

وقال نقيب الفنانين الدكتور نبيل الفيلكاوي: "باسمي واسم نقابة الفنانين والإعلاميين نهنيء الشعب الكويتي وأسرة العقروقة الكرام على سلامة ولد الديرة حيث انطلاقنا سوياً في الوسط الفني من مسرحية "هالو بانكوك" وإن شاء الله يعود للخشبة ويسعد جمهوره".

أما طارق العلي قال: "أحمد الله على عودة صديقنا وزميلنا خالد للأمانة نحن مقصرين في حقه وحضورنا اليوم لنقول له سامحنا على تقصيرنا بسبب ظروفنا ويبقى أننا سعداء بعودته وكنت أتمنى أن نستقبله في قاعة التشريفات وإن كان حضوره اليوم في صالة الوصول العادية أتاح للجميع رؤيته وتهنئته وباسم نقابة الفنانين والمسرح الشعبي أقول لاهل الكويت قرة عيونكم، وإن شاء الله يستكمل مشواره حيث ستشاهدون خالد على خشبة المسرح عيد الفطر المقبل".

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