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سلمى حايك تزور لبنان خلال الأسبوع المقبل

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الجمعة 17-04-2015 01:05

كشفت النجمة العالمية سلمى حايك أنها ستزور لبنان للمرة الأولى في 24 نيسان-أبريل الحالي، في سياق المشاركة بمناسبة خيرية تنظم بإسمها لدعم مركز علاج سرطان الأطفال.


وخلال وجودها في بيروت، ستشارك حايك البالغة من العمر 48 عاماً، في افتتاح فيلمها "النبي" المقتبس عن كتاب جبران خليل جبران، الذي شارك باخراجه العديد من المخرجين باشراف الأمريكي Roger Allers .


كما ستشارك حايك اللبنانية الأصل في تصوير حلقة خاصة من برنامج "كلام الناس" مع الاعلامي مارسيل غانم، يليها حفل عشاء بمركز سرطان الاطفال في لبنان ومؤتمر صحفي مع طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت.


وتسبق هذه المناسبة الانسانية، زيارة الى منطقة بشري السبت 25 نيسان-أبريل حيث ستزور الديفا متحف جبران، قبل ان تتناول طعام الغداء في منطقة اهدن.


أما مساء الاثنين 27 فستكون أسواق بيروت على موعد مع سلمى حايك التي ستفتتح فيلم الرسوم المتحركة "النبي"، المهدى الى روح جدها اللبناني الاصل.

 

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