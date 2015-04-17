مصلحة الضرائب المصرية تمنح خالد الصاوي شهادة تقدير

منحت مصلحة الضرائب المصرية شهادة تقدير للفنان المصري خالد صالح، على التزامه بسداد ما عليه من مستحقات إلى المصلحة وحرضه على تقديم إقراره الضريبي على أعماله الفنية في موعدها المحدد.

ونشر خالد شهادة التقدير عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك" ليصفه المعلقون بأنه إنسان ملتزم في كل شيء ولا جديد في ذلك.

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