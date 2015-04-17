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بالفيديو - نابولي يقترب من نصف نهائي الدوري الأوروبي برباعية في فولفسبرج

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بالفيديو - نابولي يقترب من نصف نهائي الدوري الأوروبي برباعية في فولفسبرج بالفيديو - نابولي يقترب من نصف نهائي الدوري الأوروبي برباعية في فولفسبرج

(إفي): حسم نابولي الإيطالي مبكرا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه خارج ملعبه على فولفسبرج بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب ربع النهائي.

افتتح الأرجنتيني جونزالو إيجواين التسجيل لنابولي في الدقيقة 15 بهدف مشكوك في صحته بعد أن تلقى كرة طولية وهو في وضع تسلل ليسدد الكرة في الشباك ليعلن الحكم أول أهداف الفريق الضيف.

عاد لاعب ريال مدريد السابق للتألق بتمريرة أرضية سحرية وصلت إلى السلوفاكي مارك هامشيك، الذي لم يتردد في تسديدها في الشباك من اللمسة الأولى في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

لم يتغير سيناريو الشوط الثاني كثيرا، فبعد 19 دقيقة من انطلاقه، أدرك نابولي الهدف الثالث من خطأ دفاعي استغله لاعبوه لتصل الكرة إلى هامشيك الذي سجل هدفه الشخصي الثاني.

واختتم نابولي رباعيته برأسية رائعة لمانولو جابياديني أخفق الحارس في التعامل معها في الدقيقة 76.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق، سجل نيكلاس بيندنر هدف الحفاظ على ماء الوجه لأصحاب الأرض من عرضية أرضية وصلت له من الجانب الأيسر سددها في المرمى.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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