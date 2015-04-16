أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يشارك فى حفل ختام مهرجان الأنشطة للطلائع

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يشارك فى حفل ختام مهرجان الأنشطة للطلائع محافظ الإسكندرية يشارك فى حفل ختام مهرجان الأنشطة للطلائع
حضر، مساء اليوم الخميس، هانى المسيرى محافظ الإسكندرية حفل ختام مهرجان الأنشطة للطلائع بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، ويأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتشجيع النشاط الرياضى.

وقد بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى أعقبه العروض الرياضية للفرق المشاركة من مركز شباب سموحة والشلالات والأنفوشى، وخلال الاحتفال وجه الدكتور محسن محمد مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الشكر للمحافظ على حرصه على حضور المهرجان، كما ذكر أنه ستتم الاستعانة بالفرق المشاركة فى الاحتفال لعمل عروض رياضية بالأماكن السياحية بالإسكندرية.

وفى ختام الاحتفال قدمت مديرية الشباب والرياضة درع المديرية للمحافظ تقديرا للجهود التى يقوم بها للنهوض بالأنشطة الرياضية بالمحافظة، كما قدم الدكتور هانى المسيرى درعا للدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بمديرية الشباب والرياضة، تقديراً للدور الذى قامت به لإخراج الاحتفال بصورة مشرفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365