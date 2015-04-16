محافظ الإسكندرية يشارك فى حفل ختام مهرجان الأنشطة للطلائع

حضر، مساء اليوم الخميس، هانى المسيرى محافظ الإسكندرية حفل ختام مهرجان الأنشطة للطلائع بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، ويأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لتشجيع النشاط الرياضى.

وقد بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى أعقبه العروض الرياضية للفرق المشاركة من مركز شباب سموحة والشلالات والأنفوشى، وخلال الاحتفال وجه الدكتور محسن محمد مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الشكر للمحافظ على حرصه على حضور المهرجان، كما ذكر أنه ستتم الاستعانة بالفرق المشاركة فى الاحتفال لعمل عروض رياضية بالأماكن السياحية بالإسكندرية.

وفى ختام الاحتفال قدمت مديرية الشباب والرياضة درع المديرية للمحافظ تقديرا للجهود التى يقوم بها للنهوض بالأنشطة الرياضية بالمحافظة، كما قدم الدكتور هانى المسيرى درعا للدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع بمديرية الشباب والرياضة، تقديراً للدور الذى قامت به لإخراج الاحتفال بصورة مشرفة.