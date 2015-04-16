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كوبر: أزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك؟ طالبتهم بالحماس فقط

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كوبر: أزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك؟ طالبتهم بالحماس فقط كوبر: أزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك؟ طالبتهم بالحماس فقط

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أنه طالب لاعبي الفراعنة بنسيان الأزمات التي تحدث بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتركيز مع الفريق فقط.

وكان معكسر التدريبي الأخير قد شهد وجود أزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك، قبل أن ينفي أسامة نبيه المدرب العام تلك الأنباء.

وأوضح كوبر في تصريحاته لبرنامج "البلدوزر" أنه طالب اللاعبين بالشعور بالحماس فقط مع المنتخب، ونسيان أي أزمات بين الأهلي والزمالك داخل المعسكر.

وواصل"يجب أن يكون هناك حماس دائم بين اللاعبين في المران والمباريات، وعليهم نسيان الأزمات".

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فيديو اليوم السابع

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