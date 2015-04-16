الطاقم الطبي لبايرن ميونيخ يعلن استقالته بسبب ' غياب الثقة '

قال هانز-فيليم مولر-فولفارت طبيب نادي بايرن ميونيخ الألماني إن الطاقم الطبي للفريق قد استقال بعد الخسارة أمام بورتو 3-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا فيما رفض الفريق البافاري التعليق.

وأضاف مولر-فولفارت في بيان نقلته مجلة بيلد الألمانية "بعد مباراة بايرن وبورتو في دوري أبطال أوروبا تم تحميل الطاقم الطبي مسؤولية الهزيمة لسبب غير واضح."

وتابع "لذا فأننا نرى أن الثقة اللازمة للنجاح في الطاقم الطبي تضررت بشدة."

ولعب بايرن المباراة في وجود ثلاثة لاعبين احتياطيين فقط بسبب إصابة ستة لاعبين كما شهدت المباراة خروج الألماني ماريو جوتسه والإسباني شابي ألونسو بسبب الإصابة.

وسبق أن انتقد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن عدم وجود مولر-فولفارت على مقاعد البدلاء في جميع مباريات بايرن.

على جانب اخر قال ماركوس هورفيك المدير الإعلامي ببايرن إن عدم معرفة النادي أي شيء بخصوص البيان الذي أصدره مولر-فولفارت.

وأضاف هورفيك "لا نعلم شيئا عن البيان لذا لا يمكننا التعليق على الأمر."

وتولى الطبيب الألماني الإدارة الطبية للفريق البافاري عام 1977 ثم تولى الإدارة الطبية للمنتخب الألماني عام 1996.

وابتعد مولر-فولفارت عن بايرن موسم 2008-2009 بسبب خلاف مع يورجن كلينمسان المدير الفني قبل أن يعود مرة أخرى بعد إقالة الأخير.

ووصفته إندريا بيتكوفيتش لاعبة التنس الألمانية بأنه صاحب "اليد الذهبية" بعد أن عالجها من أكثر من إصابة جعلتها تفكر في الاعتزال.

كما عالج العداء الجامايكي أوسين بولت من إصابة في الظهر قبل دورة الألعاب الأوليمبية عام 2012 وهو ما جعل الرجل الأسرع في العالم يتوجه بالشكر للطبيب الألماني.