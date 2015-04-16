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بالفيديو – مقصية باباكار تمنح فيورنتينا تعادلا قاتلا أمام دينامو كييف

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بالفيديو – مقصية باباكار تمنح فيورنتينا تعادلا قاتلا أمام دينامو كييف بالفيديو – مقصية باباكار تمنح فيورنتينا تعادلا قاتلا أمام دينامو كييف

سجل البديل خوما باباكار هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع لفيورنتينا، ليمنح الفريق الإيطالي تعادل قاتل أمام دينامو كييف.

وحل فيورنتينا ضيفا على دينامو كييف الأوكراني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أحرز أهداف المباراة كل من جيرمان لينس لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 36 من تسديدة من أمام منطقة الجزاء، وأدرك باباكار التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بخلفية مزدوجة.

ومنح هذا التعادل الفيولا أفضلية في الوصول لنصف النهائي، إذ أنه يحتاج للتعادل سلبيا فقط في لقاء العودة الذي يقام الخميس المقبل أرتيميو فرانكي.

وشارك محمد صلاح في المباراة بأكملها، وقدم أداء طيبا، ونجح في تهديد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، كان أبرزهم تسديدة بيمناه.

كما أن الفريق الإيطالي سيطر بشكل كبير على مجريات المباراة، وتصدى قائم مرمى دينامو كييف لرأسية من بورخا فاليرو في الشوط الثاني.

العقدة متواصلة

نتيجة التعادل التي آلت إليها المباراة، جعلت عقدة الفيولا لدينامو كييف خاصة، والفرق الأوكرانية عامة مستمرة، إذ أن الفريق الإيطالي لم يعرف طعم الهزيمة مطلقا في ثماني لقاءات خاضها أمامهم، قبل مباراة يوم الخميس.

وواجه الفرق الأوكرانية في ثماني مباريات، فاز في خمس مناسبات، وتعادل في ثلاث مرات.

كما أن ذلك التعادل جعل سجل الفيولا خارج الأرض في الموسم الجاري من الدوري الأوروبي رائعا، حيث أنه لم يخسر سوى مرة واحدة فقط بعيدا عن إيطاليا.

الأهداف بعد قليل..

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فيديو اليوم السابع

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