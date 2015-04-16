أوسكار ينفي شائعات ترك تشيلسي: لا أجد مبررا للرحيل

لندن، (إفي): نفى لاعب الوسط البرازيلي الدولي أوسكار رحيله عن فريق تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم، مؤكدا أنه يشعر بسعادة كبيرة للعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضح أوسكار في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) البريطانية "أنا سعيد للغاية هنا، علاقتي رائعة بالجميع، وهم سعداء بي أيضا، تشيلسي أحد أقوى فرق العالم، لا أجد أي مبرر للرحيل".

وأضاف "أشعر بالرضا التام عن أدائي هذا الموسم، رغم أنه يمكنني تقديم إسهامات أكبر".

وانتشرت الشائعات في الآونة الاخيرة حول انتقال أوسكار الى ليفربول الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي.

ولعب أوسكار 24 مباراة كأساسي من أصل 32 للفريق اللندني، لكن استبدله مورينيو في 18 مرة.

وفي سياق آخر تحدث لاعب السيليساو عن اقتراب تشيلسي من حسم لقب الدوري الإنجليزي، إذ يتفوق بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال ولديه مباراة مؤجلة.

وأكد أوسكار "سنواجه مانشستر يونايتد وأرسنال في الجولات المقبلة، إنهما مباراتان نهائيتان، سنقاتل حتى النهاية، ونأمل في التتويج باللقب في أقرب وقت ممكن".