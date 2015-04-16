إصابة ١٣ شخصا فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بأسيوط

أصيب 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغنايم بمدخل قرية الزرابى دائرة مركز أبو تيج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى والغنايم المركزى.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالركاب بطريق أسيوط الغنايم عند قرية الزرابى دائرة مركز أبو تيج.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدنى وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب السيارة 50508 أجرة أسيوط، وذلك بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطارها الأمامى، مما أدى لوقوع الحادث.

نجم عن الحادث إصابة 13 شخصا وهم عبد الفتاح حسين حجاب 56 سنة بكسر بالركبة وشويكار جمال خلف 35 سنة وآمال عثمان محمود 21 سنة مصابة بارتجاج بالمخ، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وإلهام محمد منصور 38 سنة مقيمة بالغنايم بحرى، إيمان أحمد عقوبة 19 سنة مقيمة بالغنايم شرق، وعزة شاكر أحمد 19 سنة مقيمة بالغنايم بحرى، وأسعد حسن هاشم 16 سنة مقيم بالغنايم قبلى، دينا محمد محمد 20 سنة مقيمة بالغنايم بحرى، ومحمد عطيفى برعى 33 سنة مقيم بالغنايم بحرى، وسيد أحمد حسين 30 سنة مقيم بالغنايم شرق، وعبد الرازق محمد عبد اللطيف 51 سنة مقيم بالغنايم قبلى، وأحمد إبراهيم هاشم 31 سنة، مقيم الغنايم شرق، وعزة رمضان أمين 35 سنة مقيمة قرية دير الجنادلة مركز الغنايم تم تحويلهم إلى مستشفى الغنايم المركزى.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.