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رسميًا.. منظمة الدواء الأمريكية تطرح علاجًا جديدًا لمرض قصور القلب

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رسميًا.. منظمة الدواء الأمريكية تطرح علاجًا جديدًا لمرض قصور القلب رسميًا.. منظمة الدواء الأمريكية تطرح علاجًا جديدًا لمرض قصور القلب
قصور القلب، فشل عضلة القلب، هبوط القلب الاحتقانى "heart failure"، هى جميعًا مسميات واحدة لأحد أمراض القلب الخطيرة والشائعة، الذى يعد من أكثر الأسباب المسببة للوفاة بين كبار السن.

وصدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بشكل رسمى على طرح دواء جديد لعلاج قصور القلب، وتقليل حدة الأعراض التى يعانى منها مرضى قصور القلب المحتجزون بالمستشفيات.

ويعرف العلاج الجديد باسم كورلانور "Corlanor" ، ويحتوى على المادة الفعالة إيفابرادين "ivabradine"، وأكد التقرير الذى نشر على موقع "FDA" أن هذا العقار تم التصديق عليه ليستخدم فى علاج مرضى قصور عضلة القلب المزمن، شريطة أن تكون أعراضهم مستقرة ولا تتطور وضربات قلبهم طبيعية لا تتعدى 70 ضربة بالدقيقة، ويجب أيضًا أن يكونوا خاضعين للعلاج بالأدوية المثبطة لمستقبلات البيتا بأكبر جرعة ممكنة.

وأشار الدكتور نورمان ستوكبريدج، مدير قسم المستحضرات الدوائية للقلب والكلى فى إدارة FDA، أن قصور القلب يعد من أكثر الأسباب المؤدية للعجز والوفاة بين البالغين، لافتًا إلى أن عقار كورلانور يتميز بقدرته على تقليل معدل ضربات القلب، ويعد المستحضر الأول فى هذه الفئة من الأدوية.

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 6505 أشخاص للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها بعض المرضى: تقليل معدل ضربات القلب بشكل مبالغ فيه وارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذينى.

وتمتلك شركة "Amgen"، والتى تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.

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مصر 365