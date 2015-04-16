بالأسماء..مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، على طريق "أسوان – أبو سمبل" مساء اليوم، الخميس.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بالحادث الذى وقع بالقرب من الكيلو 55، وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين والمتوفى فى الحادث وهم، "عامر حسن محمد إسماعيل" متوفى، و"طارق محمد محمد" 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد محمد جاد" 28 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و"محمد سعد أبازيد" 25 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"إسلام محمد جمال" 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد شحات أحمد" 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، و"نورى زكى وردى" 45 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقفص الصدرى.