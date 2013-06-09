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القبض على 3 طلاب بتهمة حرق كنترول أحد المعاهد بأسيوط

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القبض على 3 طلاب بتهمة حرق كنترول أحد المعاهد بأسيوط القبض على 3 طلاب بتهمة حرق كنترول أحد المعاهد بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط ثلاثة طلاب بتهمة حرق أوراق إجابات معهد البورة الإعدادى الثانوي بدائرة مركز أسيوط، وجار ضبط طالبين آخرين وتم إحالتهم للنيابة.

كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بضبط كل من أحمد مصطفى 19 سنة طالب ومحمد بلال عبدالمجيد 18 سنة طالب وطاهر الحسين جابر 19 سنة طالب، وجار ضبط كلا من أحمد محمد محمود (19 سنة – طالب)، ومحمد عبد الله غريب (19 سنة- طالب) بعد اعتراف زملائهم عليهم ، المتهمين بواقعة حرق أوراق إجابات معهد البورة الإعدادى الثانوي بدائرة مركز أسيوط، وتم إحالتهم للنيابة.
> كان محمد عبد القادر محمد عبد القادر (49 سنة – عامل بالمعهد)، قد اكتشف في وقت سابق كسر باب غرفة حفظ أوراق إجابات طلبة المعهد، وتبين وجود كسر بالكالون الخاص بالغرفة واحتراق أوراق إجابات مواد الصف الأول والثاني الإعدادي والثانوي، وتم تحرير محضر بتاريخ 26/5/2013 برقم 2380 إداري مركز أسيوط لسنة 2013.

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