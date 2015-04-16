خلفية شاشة – بالفيديو.. حكاية الثعلب

في عيد ميلاده الـ40 يقدم FilGoal.com خلفية شاشة لثعلب الكرة المصرية وأيقونة نادي الزمالك، حازم إمام.

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الرسوم بقلم/ أحمد نبيل..

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حكاية الثعلب

حازم إمام حكى قصته منذ كان الأخير في سباق الركض مع لاعبي المنتخب حتى احتفل بأهم ألقابه مع الزمالك، مرورا برحلته مع أودينيزي وجرافشاب ومفاوضات مانشستر يونايتد.

الثعلب قدم حكايته لـFilGoal.com، وتستطيعون قراءتها من خلال الروابط التالية:

ويمكن لكم متابعة الحلقة الأولى عن بداية المشوار، وحين احتل حازم إمام المركز الأخير في مران المنتخب.. (اضغط هنا)

ويمكن لكم متابعة الحلقة الثانية عن حين انفعل حمادة على حازم بسبب انتقاله للمقاولون، و"هدف تاريخي لم يسجله الثعلب في الأهلي".. (اضغط هنا)

ويمكن لكم متابعة الحلقة الثالثة عن أول مباراة مذاعة تلفزيونية لحازم إمام، وحين وجد نفسه يجلس بجوار مثله الأعلى.. (اضغط هنا)

والحلقة الرابعة، عن حازم إمام وهو يضرب هشام حنفي ضربا مبرحا، ثم فوجئ بالجوهري "يا أنهار اسود!".. (اضغط هنا)

أما الحلقة الخامسة، وهي عن حين ظن حازم أمام أنه لا يصلح لمباريات الزمالك، وعنفه محمود سعد.. (اضغط هنا)

والحلقة السادسة، عن حارس أمن المنتخب لم يعرفه على البوابة! وعن استنجاد أحمد رفعت بالمريض حازم إمام في فريق الأحلام.. (اضغط هنا)

وفي الحلقة السابعة، تحدث فيها حازم عن سطوعه "وفرديته" في أمم إفريقيا 96، والتي جعلته نجما يطلبه مانشستر يونايتد ويضمه أودينيزي.. (اضغط هنا)

وخلال الحلقة الثامنة، تحدث حازم إمام عن بداية مشواره مع أودينيزي.. حين بات "باجيو العرب" في الكالتشيو، قبل أن يبكي بسبب واقعة يمكن قراءة تفاصيلها.. (اضغط هنا)

وفي الحلقة التاسعة، تحدث حازم إمام عن عرض الخطيب .. وابتعاده عن أودينيزي بعد "كارثة" في المنتخب.. (اضغط هنا)

والحلقة العاشرة نقلت مشوار حازم إمام في بوركينا فاسو، وصولا إلى نصف النهائي.. (اضغط هنا)

والحلقة 11 تحدثت عن كيف ضغط أودينيزي على حازم إمام لدرجة جعلت رحلته في أوروبا تنتهي.. (اضغط هنا)

الحلقة 12.. وفيها عودة حازم إمام لصفوف الزمالك وقصة هتاف "العو أهو، العو أهو" (اضغط هنا)

أما الحلقة 13، ففيها حازم إمام يتحدث عن مباراة الـ6-1، (اضغط هنا)

والحلقة 14، حازم إمام يحكي عن "خطة مخصصة من أجلي، وقميص لم أحلم به مع الزمالك".. (اضغط هنا)

وشاهد فيديو لحازم إمام يتحدث عن أحلامه وطموحاته ولماذا لا يتوجه للتدريب؟