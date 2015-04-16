العلوم الفلكية: سكان القاهرة والإسكندرية والسويس ومطروح شعروا بزلزال كريت

قال الدكتور أبو العلا أمين، رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية، إن الزلزال الذى شهدته مصر منذ قليل وقع على عمق 50 كيلومترًا عن سطح البحر المتوسط ومنبعه جزيرة كريت، وأشار إلى أن المواطنين فى القاهرة والإسكندرية والسويس ومطروح شعروا بالزلزال.

وأضاف أبو العلا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إحداثياته كانت 35.04 شمالاً و26.89 شرقًا.

جدير بالذكر أن مصر شهدت فى الساعة الثامنة و7 دقائق، زلزالاً قوته 6.1 ريختر.

- العلوم الفلكية: مصر شهدت زلزالا قوته 6.1 ريختر