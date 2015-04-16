موقع يمنى: مقتل "الجنيد" قائد الحوثيين فى تعز خلال قصف جوى لعاصفة الحزم

ذكر موقع "عين اليمن" الإخبارى أن قائد جماعة أنصار الله الحوثى، فى تعز "ماجد الجنيد" قُتِلَ خلال القصف الجوى لطائرات عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، وقال شهود عيان إنهم رأوا جثة "الجنيد" داخل المستشفى العسكرى.

فيما أفادت فضائية "سكاى نيوز" أن وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر، أكد دعم الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية فى حماية أراضيها، والحملة العسكرية، التى تقودها ضد الحوثيين بهدف عودة الاستقرار إلى اليمن.

وأشارت "سكاى نيوز" إلى أن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال لويد أوستين، التقى مسئولين سعوديين فى الرياض لبحث الحملة العسكرية ضد الحوثيين "عاصفة الحزم".

- وزير الدفاع الأمريكى: ندعم السعودية فى حماية أراضيها وحملتها عاصفة الحزم

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