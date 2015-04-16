أخبار مصر للساعة 10.. الخارجية تستنكر تصريحات مسئول إيرانى بشأن أزمة اليمن

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها هروب 22 معتمرًا مصريًا إلى الأراضى الأردنية، فى واقعة هى الثانية بأقل من أسبوع، وسط غموض حول أسباب هروبهم، وما إذا كان لدوافع البحث عن فرص عمل داخل الأردن، أو التسلل للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، برئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، وعددا من قادة الجيش والشرطة، الذى شدد خلاله الرئيس على ضرورة تصعيد مواجهات الأمن مع بؤر الإرهاب، والتصدى بكل قوة وحزم لأى اعتداء على المنشآت العامة والخاصة، مؤكدًا أن الدولة لن تنسى أهالى وأسر شهداء الجيش والشرطة.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لتحركات القوات المسلحة فى سيناء لملاحقة بؤر الإرهاب والتكفريين، واستشهاد ضابط صف وإصابة مجندين فى تفجير مدرعة بمنطقة الشيخ زويد، فضلًا عن مقتل 3 إرهابيين..

وفيما يلى موجز أخبار العاشرة..

- رسميًا.. منظمة الدواء الأمريكية تطرح علاجًا جديدًا لمرض قصور القلب

- العلوم الفلكية: مصر شهدت زلزالا قوته 6.1 ريختر

- محافظ كفر الشيخ:سنفتح تحقيقا خلاف النيابة فى حادث الاستاد لمحاربة الإهمال

- الخارجية تستنكر تصريحات مسئول ايرانى حول تدخل مصر فى أزمة اليمن

- السيسى يجتمع بوزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة والقادة العسكريين والأمنيين.. ويشدد على مواصلة استهداف البؤر الإرهابية.. ويوجه التحية لشهداء مصر الأبرار.. ويؤكد: الدولة لن تنسى عائلاتهم وأبناءهم

- مفاجأة.. هروب 22 معتمرا مصريا إلى الأردن للمرة الثانية خلال أسبوع

- المتحدث العسكرى: مقتل 3 إرهابيين وتدمير مدفع مضاد للطائرات بالشيخ زويد

- طائرات إف 16 تُحلق فى سماء سيناء بعد استشهاد ضابط وإصابة مجند فى انفجار مدرعة بالشيخ زويد.. قوات الأمن تواصل ملاحقة الإرهابيين.. وتدمر 12 بؤرة إرهابية.. وتكشف مخطط نشر الجماعة المتطرفة لقناصة بالمدن

- الخارجية تستنكر تصريحات مسئول ايرانى حول تدخل مصر فى أزمة اليمن

- القوات السعودية تقصف بالمدفعية مواقع حوثيين فى محافظة صعدة اليمنية

- تفاصيل إخلاء "الصحة" المصابين المصريين جوا من الحدود التونسية الليبية

- النيابة تؤكد تعطل كاميرات استاد كفر الشيخ وتحتجز مدير النادى

- وزيرة التضامن: معاش استثنائى لضحايا الإرهاب من المدنيين بقيمة 1500 جنيه

- 4 رحلات عمرة و20 ألف جنيه لأسرتى شهيدى الكلية الحربية بكفر الشيخ

- فى محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين بـ"التلاعب بالبورصة".. شاهد: المتهمون تحصلوا على معلومات ساعدتهم على التلاعب بالأسهم.. والمحكمة تستدعى وزير الاستثمار الحالى لمناقشته.. والتأجيل لـ15 يوليو المقبل

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