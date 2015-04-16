افتتاح مدرسة الشهيد الحسينى أبو ضيف بمسقط رأسه بسوهاج

بدأ حفل افتتاح مدرسة الشهيد الزميل الحسينى أبو ضيف بنادى بمدينة طما شمال محافظة سوهاج- مسقط رأس الشهيد- بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الشهيد ثم قراءة القرآن الكريم، وألقى عدد من الحضور كلمات عن فضل الشهيد ومنزلته عند الله تعالى، كما تحدثوا عن الحسينى وصفاته الحميدة التى كانت يتمتع بها فى طما وما حولها.

حضر الحفل شعبان قنديل، السكرتير عام المساعد لمحافظة سوهاج، نائبًا عن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وعبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسام محمدين، رئيس مدينة طما، ووالد الشهيد الحسينى أبو ضيف، وشقيقه، وعدد من أهالى الشهيد وأقاربه.

كما حضر أسامة شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، ومحمد فاضل، عضو هيئة الدفاع فى قضية اغتيال الشهيد الحسينى أبو ضيف، وحسام السويفى، منسق لجنة الحسينى أبو ضيف، للدفاع عن مهنة الصحافة.

- وفد من "الصحفيين" يفتتح مدرسة الشهيد الحسينى أبوضيف بسوهاج اليوم