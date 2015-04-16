النقل: نستهدف نقل مليون راكب يوميا في المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

تعليقا على البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق.. قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل، كنا في مرحلة الإعداد خلال الـ7 شهور الماضي وأزلنا المرافق الموجودة في الـ5 محطات التي تم بدء العمل فيها وهي محطات النزهة وعين شمس وهليوبولس والألف مسكن.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل “كنا نتفاوض حول مدة التنفيذ التي تم اختصارها إلى نصف المدة”.

وتابع: سنعلن خلال شهر عن البدء في تنفيذ مرحلة جديدة من محطة النزهة تصل إلى محطة القباء بالهايكستب والوصول إلى محطته الأخيرة بمدينة السلام.

وأوضح وزير النقل أن الخط الثالث للمترو سيربط من مدينة السلام إلى العبور ومدينة العاشر من رمضان ثم الذهاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف وضع شبكة طرق متكاملة تيسر انتقال المواطنين وتقلل من استخدام السيارات وكثافتها والقضاء على أزمة المرور بوسط العاصمة.

وتابع قائلا: نستهدف نقل مليون راكب يوميا في المرحلة الرابعة للخط الثالث التي بدأنا العمل فيها.

كما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث من العتبة حتى الكيت كات لخلق سيولة مرورية بوسط القاهرة وامبابة.. مشيرا إلى أنه جاري التفاوض بشأن مرور محطة الزمالك مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على الطراز المعماري بالمنطقة وعدم التأثير عليها.

> وحول افتتاح محطة السادات قال ضاحي إنه خلال شهر سيكون قرار حاسم بشأن فتح محطة مترو السادات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وحول فرقة “مترو تون” الغنائية بمترو الأنفاق قال وزير النقل إن هذا عمل طيب ويعطي إحساس من البهجة، وفكرة جيدة ولكن تحتاج لبعض التنسيق.. وتابع: سأجتمع مع فرقة “مترو تون” خلال الفترة القادمة للتنسيق أكثر معهم”.