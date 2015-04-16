ضبط 7 طن من قضبان الحديد مسروقة من شريط قطار بالوادي الجديد‎

تمكن قوات الأمن بالوادي الجديد من ضبط 7 طن من قضبان الحديد مسروقة من شريط القطار الواصل بين مركزي الخارجة – وباريس.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا يفيد بتمكن مباحث الوادي الجديد ،بقيادة العميد صبري غازي، مدير مباحث المديرية من ضبط 7 طن من قضبان الحديد مسروقة من شريط القطار الواصل بين مركزي الخارجة – وباريس.

وتبين قيام مباحث قسم شرطة باريس بحملة امنية اسفرت عن ضبط 7 طن قضبان حديد مسروقة امام قرية عدن و2 مرزبة حديدية ملقلة بجوار خط السكة الحديد بقرةي عدن وبطاقة رقم قومي لشخص يدعي ” احمد . صديق . م ” مقيم نجع حمادي بسوهاج .

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 92 اداري مركز شرطة باريس وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .