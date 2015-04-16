بالأسماء.. إصابة 16 شخص بينهم 4 أطفال في حادث مروري بالوادي الجديد‎

أصيبة 16 شخص بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وعربة كارو بطريق الداخلة – الخارجة بالوادي الجديد‎.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا بإصابة 16 شخص بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وعربة كارو بطريق الداخلة – الخارجة بالوادي الجديد وبالتحديد بالقرب من قرية أسمنت بمركز الداخلة وتبين اصطدام سيارة اجرة ميكروباص مع عربة كارو مما أسفر عن إصابة كل من “حربي فريد مهدي 30 سنة و نعيمة ربيع وعلا كريم كامل 5 سنوات ومريم خلف الله 5 سنوات وصباح عبد الجبار 45 سنة و ميار كريم 2 سنة و يوسف خالد داود و رشا فكري طليف 9 سنوات و محمد مختار احمد ” 25 سنة و دميانه خلف و مصطفي كامل عبد البديع و ومحروسة كامل و علي محمد مصطفي و ميرفت عبد الرؤوف عبد الحكيم 5 سنوات و محمد علي محمد 30 سنة”.

وتم نقل المصابين جميعهم الي مستشفى اسيوط الجامعي لتلقي العلاج وجار تحرير محضر بالحادث.