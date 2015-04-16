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سيف اليزل: الحالة الأمنية للمواطن الشغل الشاغل للرئيس السيسي

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سيف اليزل: الحالة الأمنية للمواطن الشغل الشاغل للرئيس السيسي سيف اليزل: الحالة الأمنية للمواطن الشغل الشاغل للرئيس السيسي

اللواء سامح سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن الحالة الأمنية بشكل عام للمواطن والأمن القومي الشغل الشاغل للرئيس .. مشيرا إلى أن هناك توجيهات شخصية من الرئيس تؤكد على حقوق المواطن وأهمية أن يكون التعامل الشرطي مع المواطنين في أفضل حال وصورة.

وأضاف سيف اليزل، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن حديث الرئيس السيسي حول الحالة الأمنية دائم وليس بصورة مؤقتة.

وأوضح أنه لابد من وجود قيادات جديدة لها رؤية مختلفة وجديدة بشأن الأمن ولابد من تغيير الدم والتوجيهات في التعامل مع الملف الأمني.

وأكد أنه لا يوجد جهاز أمني في العالم يستطيع أن يعمل دون تعاون مع المواطن وأجهزة الدولة بشكل واضح والتعاون الجيد مؤشر على استحسان جودة الجهاز الأمني ويعود بالفائدة في تحقيق الأمن بالبلاد.

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