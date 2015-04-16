وزير الدفاع الأمريكى: ندعم السعودية فى حماية أراضيها وحملتها عاصفة الحزم

أفادت فضائية "سكاى نيوز" أن وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر، أكد دعم الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية فى حماية أراضيها، والحملة العسكرية، التى تقودها ضد الحوثيين بهدف عودة الاستقرار إلى اليمن.

وأشارت "سكاى نيوز" إلى أن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال لويد أوستين، التقى مسئولين سعوديين فى الرياض لبحث الحملة العسكرية ضد الحوثيين "عاصفة الحزم".

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