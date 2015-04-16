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رئيس الزمالك يطلب رد محكمة الدقى فى دعوى اتهامه بسب ممدوح عباس

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رئيس الزمالك يطلب رد محكمة الدقى فى دعوى اتهامه بسب ممدوح عباس رئيس الزمالك يطلب رد محكمة الدقى فى دعوى اتهامه بسب ممدوح عباس
تقدم رئيس نادى الزمالك بطلب إلى رئيس محكمة شمال الجيزة، لرد هيئة محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، بعد إحالة الدعوى المتهم فيها بسب ممدوح عباس، رئيس النادى السابق، إليها وذلك، لسابقة فصل هذه الدائرة لقضية سب وقذف ضد رئيس الزمالك، ومن المقرر إصدار قرار فى الرد بجلسة السبت المقبل.

وكانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحسينى، وحضور على السيسى وكيل النيابة وسكرتارية محمد طلبة، قررت الأحد الماضى، إحالة الدعوى رقم 26133 لسنة 2015 المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، ضد رئيس النادى الحالى ويتهمه فيها بالسب والقذف، إلى محكمة جنح الدقى بعد طلب الدفاع لرد المحكمة فى الدعوى.
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