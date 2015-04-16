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ضبط 51 هاربا من أحكام وتحرير محاضر سرقة تيار كهربى بالوادى الجديد

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ضبط 51 هاربا من أحكام وتحرير محاضر سرقة تيار كهربى بالوادى الجديد ضبط 51 هاربا من أحكام وتحرير محاضر سرقة تيار كهربى بالوادى الجديد
نفذت مديرية أمن الوادى الجديد حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبط 51 هاربا بمراكز المحافظة الخمسة منهم 42 هاربا من أحكام حبس جزئى و7 هاربين من أحكام مستأنفة، كما نفذت 19 غرامات جزئية و8 غرامات مستأنف و3 مخالفات وحصلت 8035 جنيها.

وشنت مديرية الأمن بالتنسيق مع قطاع الكهرباء وشرطة المرافق بالمحافظة، حملة لضبط سارقى التيار الكهربائى أسفرت عن ضبط 4 حالات سرقة تيار بالمحال التجارية والآبار الزراعية.

وبالتنسيق مع إدارة المرور تحررت 200 مخالفة مرورية تضمنت ضبط 9 دراجات بدون لوحات معدنية، و9 مخالفات عدم ارتداء خوذة، و15 مخالفة تجاوز سرعات و21 مخالفة قيادة دون ترخيص، 7 مخالفات لعدم اتباع الإرشادات، إضافة إلى تحرير عدد آخر من المخالفات المتنوعة.. تحررت بالواقع المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة .

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مصر 365