ضبط 7 أطنان حديد مسروق من خط سكة حديد بالوادى الجديد

ضبطت قوة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة باريس اليوم بقيادة العميد صبرى غازى، مدير مباحث المديرية، 7 أطنان قضبان من خط سكك حديد الخارجة- الأقصر بالقرب من قرية عدن، وحرر المحضر رقم 92 إدارى مركز شرطة باريس لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارًا يفيد ضبط كمية من الحديد وزنت حوالى 7 أطنان حديد وأدوات تكسير بجانب خط السكة الحديد فى نطاق قرية عدن إضافة إلى العثور على طاقة رقم قومى لشخص يدعى "أحمد.ص.م" مقيم بنجع حمادى.