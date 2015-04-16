ضبط 7 أطنان حديد مسروق من خط سكة حديد بالوادى الجديد

ضبطت قوة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة باريس اليوم بقيادة العميد صبرى غازى، مدير مباحث المديرية، 7 أطنان قضبان من خط سكك حديد الخارجة- الأقصر بالقرب من قرية عدن، وحرر المحضر رقم 92 إدارى مركز شرطة باريس لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارًا يفيد ضبط كمية من الحديد وزنت حوالى 7 أطنان حديد وأدوات تكسير بجانب خط السكة الحديد فى نطاق قرية عدن إضافة إلى العثور على طاقة رقم قومى لشخص يدعى "أحمد.ص.م" مقيم بنجع حمادى.