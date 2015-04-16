ضبط إخوانى و4 أسلحة نارية و3 كيلو بانجو فى حملة ببنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف، خلال حملة شنتها، بإشراف اللواء محمد أبوطالب، مدير الأمن، من ضبط 4 أسلحة نارية (بندقية و3 فرد)، كما ألقت القبض على كل من "سامى إ م ر 22 سنة فلاح ومقيم فى نزلة الديب بدائرة مركز سمسطا- بحوزته 3 كيلو بانجو و40 جرام حشيش، و"عمرو ح إ " - 24 سنة دبلوم مقيم ببندر بنى سويف - بحوزته 63 قرص ترامادول، و"سعودى م"- 29 سنة عاطل مقيم ببندر الفشن- بحوزته 950 قرص تامول و500 جنيه من حصيلة البيعو "رامى م ع" - 32 سنة، دبلوم، مقيم فى بندر ببا - بحوزته 260 زجاجة خمور الى جانب ضبط 6 متعاطين مخدرات بحوزتهم 310 جرامات بانجو و20 جرام حشيش، 10 أقراص مخدرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية نائب مدير مدير أمن بنى سويف والعميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة فى ضبط "سعيد ص ج" - 51 سنة عامل زراعى ومقيم فى بنى حدير بمركز الواسطى - مطلوب ضبطه على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان والتظاهر بدون تصريح، و"سعيد أ " - 56 سنة فلاح - مطلوب على ذمة القضية 730 لسنة 2015 "حيازة سلاح نارى".