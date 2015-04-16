ضبط إخوانى و4 أسلحة نارية و3 كيلو بانجو فى حملة ببنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف، خلال حملة شنتها، بإشراف اللواء محمد أبوطالب، مدير الأمن، من ضبط 4 أسلحة نارية (بندقية و3 فرد)، كما ألقت القبض على كل من "سامى إ م ر 22 سنة فلاح ومقيم فى نزلة الديب بدائرة مركز سمسطا- بحوزته 3 كيلو بانجو و40 جرام حشيش، و"عمرو ح إ " - 24 سنة دبلوم مقيم ببندر بنى سويف - بحوزته 63 قرص ترامادول، و"سعودى م"- 29 سنة عاطل مقيم ببندر الفشن- بحوزته 950 قرص تامول و500 جنيه من حصيلة البيعو "رامى م ع" - 32 سنة، دبلوم، مقيم فى بندر ببا - بحوزته 260 زجاجة خمور الى جانب ضبط 6 متعاطين مخدرات بحوزتهم 310 جرامات بانجو و20 جرام حشيش، 10 أقراص مخدرة.

ونجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية نائب مدير مدير أمن بنى سويف والعميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة فى ضبط "سعيد ص ج" - 51 سنة عامل زراعى ومقيم فى بنى حدير بمركز الواسطى - مطلوب ضبطه على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان والتظاهر بدون تصريح، و"سعيد أ " - 56 سنة فلاح - مطلوب على ذمة القضية 730 لسنة 2015 "حيازة سلاح نارى".