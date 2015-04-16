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جمارك بورسعيد تضبط أجهزة ومستلزمات طبية بـ5ر3 مليون جنيه قادمة من الصين

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جمارك بورسعيد تضبط أجهزة ومستلزمات طبية بـ5ر3 مليون جنيه قادمة من الصين جمارك بورسعيد تضبط أجهزة ومستلزمات طبية بـ5ر3 مليون جنيه قادمة من الصين
تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد من ضبط حاوية 40 قدما واردة من الصين، بداخلها عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية المحظور دخولها البلاد لخطورتها على الصحة العامة، مما يعد مخالفا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 55 وتعتبر من النفايات الخطرة المخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94 وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن القيمة الجمركية للمضبوطات تبلغ 5ر3 مليون جنيه.

وأضاف المصدر أنه وردت معلومات للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك باعتزام شركة "الأخوة" للاستيراد تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول الحاوية رقم ٨٧٧٢٧٦٦ والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن مستلزمات مطاطية بميناء غرب بورسعيد.

وأوضح أن رئيس مصلحة الجمارك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365