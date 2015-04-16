إصابة 15 فى تصادم بين ميكروباص وكارو فى الوادى الجديد

أصيب 15 شخصا فى حادث تصادم وقع، منذ قليل، بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على طريق الداخلة- الخارجة بالوادى الجديد وتوجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وجار تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا بالحادث ما أسفر عن إصابة كل من دميانة خلف، مصطفى كامل عبد البديع، محروسة كامل، على محمد مصطفى، ميرفت عبد الرؤوف عبد الحكيم، محمد على محمد وحربى فريد مهدى، نعيمة ربيع، علا كريم كامل، مريم خلف الله، صباح عبد الجبار، ميار كريم، يوسف خالد داود، رشا فكرى، محمد مختار أحمد.