أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول اتهامات باستخدام غاز الكلور فى سوريا

Google+ Print
جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول اتهامات باستخدام غاز الكلور فى سوريا جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول اتهامات باستخدام غاز الكلور فى سوريا
عقد مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس اجتماعًا مغلقا غير رسمى بمبادرة من الولايات المتحدة لمناقشة اتهامات باستخدام غاز الكلور كسلاح كيميائى فى سوريا فى انتهاك لقرارات الامم المتحدة.

واستمع سفراء الدول ال15 الاعضاء فى المجلس الى شهادة الطبيب السورى ساهر سحلول (اكرر سحلول) عن الاشتباه باستخدام غاز الكلور فى ادلب بشمال غرب سوريا فى مارس الفائت، والى شهادة قصى زكريا الذى نجا من هجوم بالاسلحة الكيميائية فى ريف دمشق فى اغسطس 2013.

والهجوم المذكور نسبه الغربيون الى النظام السوري. ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات اميركية، على التخلص من ترسانتها الكيميائية باشراف دولى تنفيذا لقرار دولى صدر فى سبتمبر 2013.

والخميس، اعتبرت سفيرة الاردن دينا قعوار التى تتراس المجلس فى ابريل انه "حان وقت التحرك" ليس فقط لوقف هذه الهجمات بل لاحياء عملية تسوية سياسية فى سوريا.
>وأضافت امام الصحافيين ان عدم القيام بذلك سينجم عنه "مزيد من القتلى ومشاكل اضافية".

وتجرى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التى اشرفت مع الامم المتحدة على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، تحقيقا حول استخدام غاز الكلور فى سوريا على ان يستند مجلس الامن الى خلاصاتها لاتخاذ تدابير محتملة.

وتتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السورى بشن الهجمات بالكلور، مؤكدة ان القوات النظامية تملك وحدها مروحيات قادرة على نشر هذا الغاز.

والثلاثاء، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السورى بانه القى ست مرات فى مارس الفائت براميل تم ملؤها بالكلور فى شمال غرب البلاد، مطالبة مجلس الامن بالتحرك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365