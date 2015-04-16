أخبار مصر العاجلة.. للمرة الثانية.. هروب 22 معتمراً مصرياً للأردن

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها هروب 22 معتمراً مصرياً إلى الأراضى الأردنية، فى واقعة هى الثانية بأقل من أسبوع، وسط غموض حول أسباب هروبهم، وما إذا كان لدوافع البحث عن فرص عمل داخل الأردن، أو التسلل للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، برئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية وعدد من قادة الجيش والشرطة، الذى شدد خلاله الرئيس على ضرورة تصعيد مواجهات الأمن مع بؤر الإرهاب، والتصدى بكل قوة وحزم لأى اعتداء على المنشآت العامة والخاصة، مؤكداً أن الدولة لن تنسى أهالى وأسر شهداء الجيش والشرطة.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لتحركات القوات المسلحة فى سيناء لملاحقة بؤر الإرهاب والتكفريين، واستشهاد ضابط صف وإصابة مجندين فى تفجير مدرعة بمنطقة الشيخ زويد، فضلاً عن مقتل 3 إرهابيين..

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

- مفاجأة.. هروب 22 معتمرا مصريا إلى الأردن للمرة الثانية خلال أسبوع

- المتحدث العسكرى: مقتل 3 إرهابيين وتدمير مدفع مضاد للطائرات بالشيخ زويد

- مصدر عسكرى: استشهاد ضابط صف وإصابة مجندين فى حادث تفجير مدرعة الشيخ زويد

- السيسى يوجه القادة العسكريين والأمنيين بمواصلة استهداف البؤر الإرهابية

- السيسى لعائلات شهداء الجيش والشرطة: الدولة لن تنساكم

- السيسى لرجال الجيش والشرطة: كل مواطن مخلص يقدر دوركم المشرف

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