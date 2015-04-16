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هيئة ميناء دمياط تعلن أسماء الثلاثة الفائزين فى قرعة الحج

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هيئة ميناء دمياط تعلن أسماء الثلاثة الفائزين فى قرعة الحج هيئة ميناء دمياط تعلن أسماء الثلاثة الفائزين فى قرعة الحج
أجريت اليوم الخميس القرعة العلنية على الحج التابع لوزارة النقل بهيئة ميناء دمياط فى حضور 19 عاملا من العاملين بالهيئة قد تقدموا للحج هذا العام للفوز بعدد 3 تأشيرات، وقد تم عرض الشروط والضوابط الخاصة بذلك، وقد أكد جميع الحضور على استيفائهم لهذه الشروط، وبدأ اللواء / حسام الدين يوسف نائب رئيس الهيئة بسحب القرعة ليعلن الأسماء الفائزة وهى :

على كامل على عطية -. سعد محمد عباس -علاء حمدى شاكر

والاحتياطى هم :
> يحيى محمد محفوظ - محمود محمد خالد داود -. محمد مصطفى عبد الهادى عطية.

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