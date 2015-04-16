أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور طلاب السويس بمسابقة vex robotics 2015 بالولايات المتحدة

Google+ Print
بدأ وفد طلاب مدرسة السويس الصناعية المتقدمة مساء اليوم أداء عرضهم الأول ضمن 3 عروض يقدمها كل فريق من الفرق المشاركة و عدد مشروعاتها 450 مشروعاً يمثلون 150 دولة على مستوى العالم و تستمر العروض حسب برنامج المسابقة اليوم و غداً فقط ليبدأ التقييم النهائى للمسابقة يوم السبت 18 أبريل الجارى.

وقال أيمن سمير المسئول الاعلامى لمديرية التربية والتعليم أن محمد عزب مدير عام التعليم الفنى افاد أن أعضاء الفريق يتمتعون بروح معنوية مرتفعة رغم صعوبة المنافسة و شدتها خاصة أمام الفريق الأمريكى الحاضر الدائم فى المسابقة عاماً بعد عام.
>هذا فى الوقت الذى يتابع فيه الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى و التدريب خطوات البطولة لحظة بلحظة للاطمئنان على الفريق ففى بيان إعلامى له اليوم خلال افتتاحه معرض التعليم الفنى على مستوى الجمهورية و الذى يقام بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر تحدث عن الفريق المصرى من طلاب محافظ السويس و الذى يشارك حالياً فى مسابقةvex robotics 2015 مشيراً إلى أن وجود فريق لمصر فى هذه المسابقة يؤكد انجازاً حقيقاً حققه التعليم الفنى بالسويس .
>و تعد مؤسسة الخير هى الراعى الرسمى للمسابقة و تنفرد بتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب فى المسابقة عاماً بعد عام .

الطلاب بالمسابقة -اليوم السابع -4 -2015
>

الطلاب بالمسابقة

جانب من العرض -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من العرض

المشروع المقدم من الطلاب بالمسابقة -اليوم السابع -4 -2015
>

المشروع المقدم من الطلاب بالمسابقة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر