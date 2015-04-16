بالصور طلاب السويس بمسابقة vex robotics 2015 بالولايات المتحدة

بدأ وفد طلاب مدرسة السويس الصناعية المتقدمة مساء اليوم أداء عرضهم الأول ضمن 3 عروض يقدمها كل فريق من الفرق المشاركة و عدد مشروعاتها 450 مشروعاً يمثلون 150 دولة على مستوى العالم و تستمر العروض حسب برنامج المسابقة اليوم و غداً فقط ليبدأ التقييم النهائى للمسابقة يوم السبت 18 أبريل الجارى.

وقال أيمن سمير المسئول الاعلامى لمديرية التربية والتعليم أن محمد عزب مدير عام التعليم الفنى افاد أن أعضاء الفريق يتمتعون بروح معنوية مرتفعة رغم صعوبة المنافسة و شدتها خاصة أمام الفريق الأمريكى الحاضر الدائم فى المسابقة عاماً بعد عام.

>هذا فى الوقت الذى يتابع فيه الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى و التدريب خطوات البطولة لحظة بلحظة للاطمئنان على الفريق ففى بيان إعلامى له اليوم خلال افتتاحه معرض التعليم الفنى على مستوى الجمهورية و الذى يقام بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر تحدث عن الفريق المصرى من طلاب محافظ السويس و الذى يشارك حالياً فى مسابقةvex robotics 2015 مشيراً إلى أن وجود فريق لمصر فى هذه المسابقة يؤكد انجازاً حقيقاً حققه التعليم الفنى بالسويس .

>و تعد مؤسسة مصر الخير هى الراعى الرسمى للمسابقة و تنفرد بتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب فى المسابقة عاماً بعد عام .



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الطلاب بالمسابقة



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جانب من العرض



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المشروع المقدم من الطلاب بالمسابقة