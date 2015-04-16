أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تعالج 50% من المرضى المصريين

Google+ Print
قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إن المستشفيات الجامعية كل هدفها خدمة المرضى القادمين للعلاج فى المستشفيات الجامعية والذين يمثلون 50% من المرضى على مستوى ، ووصف أساتذة الطب بالمحترمين وأنهم لن ينساقوا وراء المعارك الجانبية إلى جانب البدء فى الإصلاح فى قطاعات عدة على رأسها المستشفيات الجامعة.

وكان الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، افتتح مساء اليوم، الخميس، مؤتمر مناقشة قانون المستشفيات الجامعية والذى أقيم تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور السيد عبد الخالق، إنه يمكننا أن نبنى مصر التى منحها الله العنصر البشرى القادر على الإنجاز والعطاء، وأن سر إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة ونجاح القوات المسلحة الالتزام والانضباط والإخلاص لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية مدينة ملهمة بطبعها وقدمت الكثير فى فترة الحروب إلى جوار مدن القناة.

وأضاف الدكتور السيد عبد الخالق، أن العلاج من المستوى الثالث تقوم به المستشفيات الجامعية وأن هناك أعضاء بهيئة التدريس يؤدون واجبهم على أكمل وجه، وهناك البعض الآخر غير ملتزم وغير متواجد وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها.

وزير التعليم العالى أثناء المؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
>

وزير التعليم العالى أثناء المؤتمر

-اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الحضور -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الحضور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر