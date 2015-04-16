وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تعالج 50% من المرضى المصريين

قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إن المستشفيات الجامعية كل هدفها خدمة المرضى القادمين للعلاج فى المستشفيات الجامعية والذين يمثلون 50% من المرضى على مستوى مصر ، ووصف أساتذة الطب بالمحترمين وأنهم لن ينساقوا وراء المعارك الجانبية إلى جانب البدء فى الإصلاح فى قطاعات عدة على رأسها المستشفيات الجامعة.

وكان الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، افتتح مساء اليوم، الخميس، مؤتمر مناقشة قانون المستشفيات الجامعية والذى أقيم تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور السيد عبد الخالق، إنه يمكننا أن نبنى مصر التى منحها الله العنصر البشرى القادر على الإنجاز والعطاء، وأن سر إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة ونجاح القوات المسلحة الالتزام والانضباط والإخلاص لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية مدينة ملهمة بطبعها وقدمت الكثير فى فترة الحروب إلى جوار مدن القناة.

وأضاف الدكتور السيد عبد الخالق، أن العلاج من المستوى الثالث تقوم به المستشفيات الجامعية وأن هناك أعضاء بهيئة التدريس يؤدون واجبهم على أكمل وجه، وهناك البعض الآخر غير ملتزم وغير متواجد وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها.



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وزير التعليم العالى أثناء المؤتمر



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جانب من الحضور