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إسلام بحيري يعتذر عن مناظرة مع «الحبيب الجفرى» و«الأزهرى» ويطلب تأجيلها للغد

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إسلام بحيري يعتذر عن مناظرة مع «الحبيب الجفرى» و«الأزهرى» ويطلب تأجيلها للغد إسلام بحيري يعتذر عن مناظرة مع «الحبيب الجفرى» و«الأزهرى» ويطلب تأجيلها للغد

استجاب الإعلامي خيري رمضان ، لطلب إسلام البحيري الباحث في الشؤون الإسلامية ، بتأجيل المناظرة التي كان من المقرر عقدها في حلقة اليوم من برنامج “ممكن” على قناة “CBC” ، مع كل من الداعية الحبيب علي الجفري ، و الدكتور أسامة الأزهري ، و ذلك بسبب وجود “البحيري” خارج البلاد ، على أن يتم عقدها في حلقة غد الجمعة .

و كشفت مصادر أن “البحيري” كان اعتذر نهائيًا عن الحضور ، قبل أن يتراجع و يوافق على عقد المناظرة ، فيما سيناقش كل من “الجفري” و “الأزهري” الليلة قضايا إسلامية ، و الرد على أفكار خاصة بتنظيم “داعش” الإرهابي .

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